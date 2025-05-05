Ticaret Bakanlığı Denetim Raporu

Ticaret Bakanlığı'nın bu yıl Ocak-Nisan ayları arasındaki 4 aylık piyasa denetim bilançosu belli oldu. Denetimler çerçevesinde yaklaşık 200 bin firma ve 11,7 milyon ürün denetlendi ve toplamda 1 milyar 25 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Nisan dönemi için gerçekleştirdiği piyasa denetimlerine dair önemli verileri paylaştı. Bakanlık, piyasadaki istikrarı ve tüketici haklarını korumak amacıyla yürütülen denetimlerde, yaklaşık 200 bin firmayı ve 11,7 milyon ürünü denetledi. Bu süreçte, toplamda 1 milyar 25 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 41 bin 277 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı fiillerde bulunan bin 107 gerçek ve tüzel kişiye ise toplamda 395 milyon 528 bin 544 bin lira idari para cezası uygulandı.

"Kuyum sektörü denetimlerinde 16 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı"

Yine İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 231 bin 356.250,81 lira, fahiş fiyat kapsamında 126 milyon 729 bin 250 lira, kuyum sektörü denetimlerinde 16 milyon 500 bin lira, emlak sektörüne 4 milyon 244 bin 688 lira, Otomotiv sektöründe ise 4 milyon 673 bin 912lira idari para cezası uygulanmıştır.

"Reklam ve haksız ticari uygulamalar kapsamında 233 milyon 971 bin 852 idari para cezası uygulandı"

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından da vatandaşların günlük hayatta taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde, 2025 yılı 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında 10 bin 624 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Bu çerçevede aykırı eylemlerde bulunan 842 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 233 milyon 971 bin 852 idari para cezası uygulandı.

"Paket tur ve devre tatil sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 104 milyon 169 bin 603 lira idari ceza uygulandı"

Yine Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün yaptığı denetimler çerçevesinde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 104 milyon 169 bin 603 lira, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 114 milyon 785 bin 351 lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 15 milyon 16 bin 897 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 4 ayı sonunda 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerde 146 bin 456 firmayı denetledi. Bunlardan 33 bin 169 firmaya 396 milyon 98 bin 978 lira idari para cezası uygulandı.

" İstanbul'da aykırılık tespit edilen 94 bin 425 ürüne, 301 milyon 882 bin 95 lira idari para cezası uygulandı"

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığı ile 2025 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen denetimlerde İstanbul'da aykırılık tespit edilen 94 bin 425 ürüne, 301 milyon 882 bin 95 lira idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 2025 yılının ilk 4 ayında İstanbul'da 3 milyon 712 bin lira, Antalya'da bir milyon 780 bin 981 lira, Ankara 'da ise bin 467 bin 528 lira ürün denetlendi.

"Rekabet Kurumu, 2024'te 223 firmaya 7,7 milyar lira, 2025 yılı ilk 4 ayda 58 firmaya 4,4 milyar lira idari para cezası uyguladı"

Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2024 yılında toplamda 223 firmaya 7 milyar 725 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulanırken, 2025 yılının ilk 4 ayı sonunda ise başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet gösteren 58 firmaya 4 milyar 477 milyon 510 bin lira idari para cezası uygulandı. - ANKARA