Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitimi Gerçekleştirildi

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Denizli İhracatçılar Birliği organizasyonunda düzenlenen "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri" eğitim programı çevrimiçi bir şekilde gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan güncel online hizmetler, günümüz dış ticaretindeki gelişmeler ve yeni nesil devlet desteklerinin ele alındığı webinar programında Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Vekili Jülide Çermikli, İhracat Uzmanı Merve Tek, Ticaret Uzmanı Ahmet Onur Çataklı, Ticaret Uzman Yardımcıları Azra Destina Öztürk, Zeynep Merve Yavuz ve Sarenaz Yüksek katılımcılara sunumlarını aktardı.

Denizli, Uşak ve çevre illerde bulunan firmaların genel katılımına açık olarak ücretsiz ve çevrimiçi düzenlenen webinar programında, 100'ün üzerinde katılımcı yer aldı. Program sonunda katılımcılara "Dijital Katılım Belgesi" gönderildi.

Webinar boyunca Kobi ve Kümelenme Destekleri, Tanıtım ve Fuar Destekleri ile Markalaşma ve Tasarım Destekleri detaylı bir şekilde anlatılarak destek başvurularının yapılıp takibinin gerçekleştirildiği Destek Yönetim Sistemi (DYS) sistemi hakkında bilgi verildi. Ayrıca, kolay ihracat platformu anlatılarak 24 Ağustos 2022 tarihli ve 5986 sayılı Karar ile yürürlüğe konulan E-İhracat Destekleri kapsamında yer alan e-ihracat desteklerinin uygulamasına yönelik başvuru, değerlendirme, sonuçlandırma ve izleme süreçlerine ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine yönelik usul ve esaslar hakkında detaylı sunum yapıldı. Yine, ihracatçı firmalar açısından büyük önem taşıyan Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlginin yoğun olduğu programda, katılımcılar mevcut bilgilerini güncelleme fırsatı bularak uygulamada karşılaştıkları sorunlara doğrudan alanında uzman kişilerden yanıt alma olanağı buldu. - DENİZLİ