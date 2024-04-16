Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi ürünlere gümrüklerde ihracat tescil işlemi yapmadığını açıkladı

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'dan bu yana İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi ürünlere gümrüklerde ihracat tescil işleminin yapılmadığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki bin 19 ürüne, kararın yayımlandığı 9 Nisan 09.00'dan itibaren gümrüklerde ihracat tescil işleminin yapılmadığı bildirildi. Öte yandan yapılan açıklamada, bin 19 ürünün; antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi, İsrail'e gönderilmesinin de bu kısıtlama kapsamına dahil edildiği bilgisi verilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan 2024 tarihinden önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle ya da kötü niyetle açıklanabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman her alanda her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz." - ANKARA