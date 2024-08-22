Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı kırtasiye ürün denetimi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı kırtasiye ürün denetimi

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Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi 81 eş zamanlı ilde kırtasiye ürünlerine yönelik fiyat, etiket ve ürün güvenliği denetimi yaptı.

22.08.2024 18:31
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Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı kırtasiye ürün denetimi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi 81 eş zamanlı ilde kırtasiye ürünlerine yönelik fiyat, etiket ve ürün güvenliği denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipleri tarafından, 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede 81 ilde eş zamanlı olarak kalem, defter, çanta, silgi gibi kırtasiye ürünleri denetildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir kırtasiye dükkanında da denetim yapan ekipler, fiyat, etiket ve ürün güvenliğini inceledi. Denetimde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Denetimlerde çocuklar için üretilmiş kırtasiye ürünleri de incelendi. Bu kapsamda ürünlerin oyuncak yönetmeliğinde yer alan 'CE' sertifikası ve yaş uyarısı gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edildi. Öte yandan denetlenen işletmede mevzuata aykırı bir duruma rastlanmadı.

Ticaret Bakanlığı\'ndan 81 ilde eş zamanlı kırtasiye ürün denetimi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı kırtasiye ürün denetimi - Son Dakika

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