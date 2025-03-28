Ticaret Bakanlığı'ndan Bayram Denetimleri

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların ekonomik refahını bozacak, bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerin arz ve talep dengesinde olumsuz etki oluşturması muhtelif her türlü uygulamalara karşı iç ticaret denetim birimleri tarafından hassasiyetle denetimlere devam edildiğini açıkladı. Ramazan ayı süresince Mart ayında 9 bin 926 gerçek ve tüzel kişiye 200,9 milyon TL, 2025 yılı-ilk 3 ay (Ocak-Mart) toplamında ise 27 bin 321 gerçek ve tüzel kişiye 655,2 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak özellikle bayram öncesinde Ramazan ayı boyunca 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla sadece Mart ayında yapılan denetimlerde 46 bin 474 firmanın denetlendiği, aykırılık tespit edilen 9 bin 525 firma ve 46 bin 507 ürün neticesince 134,6 milyon TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüklerinin 2025 yılının ilk 3 ayında yaptıkları denetimlerin toplamında ise 25 bin 783 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 296,4 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüklerinin 2025 yılı ilk 3 ayında ise toplamda 108 bin 802 firmada, 8 milyon 922 bin 234 ürünü denetlendi.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve fahiş fiyat denetimleri kapsamında Mart ayında 9 bin 156 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, 6.1 milyon TL idari para cezası uygulandı. İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı ilk 3 ay toplamında ise 850 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 160,1 milyon TL idari para cezası uygulandı.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, 2025 yılında fahiş fiyat kapsamında yapılan denetimlerde 126,7 milyon TL; otomotiv sektöründe stokçuluk faaliyetleri dahil olmak üzere, 228 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup aykırı fiillerde bulunanlara 3,9 milyon TL; kuyum sektörü denetimlerinde aykırı fiil ve eylemde bulunan 82 gerçek ve tüzel kişiye 16,5 milyon TL ve emlak sektöründe gerçekleştirilen denetimlerde ise 46 gerçek ve tüzel kişiye 4,2 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 85 milyon tüketicinin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirmiş olduğu denetimler kapsamında, Ramazan ayında 1 Mart- 27 Mart 2025 tarihleri arasında 60,1 milyon TL para cezası uygulandı. Ayrıca, 2025 yılı ilk 3 ay boyunca gerçekleştirilen denetimlerin toplamında ise 198,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 95,1 milyon TL; Reklam Kurulu tarafından reklam ve haksız ticari uygulamaları kapsamında yapılan denetimlerde 92,3 milyon TL; ürün güvenliğini temel alıp gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında ise 11,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Diğer taraftan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ise 2025 yılı Mart ayında 19 firmaya, 602,6 milyon TL; 2025 yılı ilk 3 ay toplamında ise 54 firmaya 4,4 milyar TL idari para cezası uygulandı.

Bu kapsamdaki denetimler içinde ise ilk sırada gıda endüstrisinde gerçekleştirilen denetimler bulunurken, sektöre 2025 yılı ilk 3 ayda 2,6 milyar TL idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak enflasyonla mücadele başta olmak üzere, haksız fiyat artışları, fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele ederek, tüketicilerimizin menfaatlerini koruyarak, iç piyasa dengesini de korumayı öncelikli hedefimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız. Bu doğrultuda denetimlerimiz neticesinde uygulanması ön görülen maddi ve manevi bütün uygulamalar tavizsiz bir şekilde gerçekleştirilecektir" denildi. - ANKARA