Ticaret Bakanlığı\'ndan Denetim

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'da Kurban Bayramı öncesinde dinlenme tesislerinde denetim gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram öncesinde, tüketicinin ekonomik hak ve çıkarlarını korumak, olası tüketici mağduriyetlerinin ve fırsatçı yaklaşımların önüne geçebilmek amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde denetim yaptı.

Denetimde, tesiste bulunan marketteki ürünlerin etiket-kasa fiyatı uyumu kontrol edilirken, restoran ve kafe bölümünde ise menü fiyatları incelendi.

Öte yandan, denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından gerekli idari yaptırım uygulanacak.