Dış Ticaret Açığı Ağustos Ayında 11,3 Milyar Dolara Çıktı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayında 10,6 milyar dolar olan dış ticaret açığı ağustos ayında 11,3 milyar dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı ağustos ayına dair dış ticaret verilerini açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE İHRACAT VE İTHALAT ARTTI: 2022 yılı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 13,2 oranında artışla 21 milyar 341 milyon dolar, ithalat yüzde 40,8 oranında artışla 32 milyar 618 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 28,4 oranında artarak 53 milyar 959 milyon dolar oldu.

8 AYLIK DÖNEMDE DE İHRACAT VE İTHALAT RAKAMLARI ARTTI: 2022 yılı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 18,3 oranında artışla 165 milyar 672 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 oranında artışla 239 milyar 127 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi de yüzde 30,6 oranında artarak 404 milyar 799 milyon dolar oldu.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE; İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI AZALDI: 2022 yılı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 16,0 puan azalarak yüzde 65,4 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 13,9 puan azalarak yüzde 82,7 oldu.

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE IRAK OLDU: Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya yüzde 5,9 oranında artışla 1 milyar 662 milyon dolar, ABD yüzde 13,0 oranında artışla 1 milyar 480 milyon dolar ve Irak yüzde 34,2 oranında artışla 1 milyar 258 milyon dolar oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,4 oldu.

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKE RUSYA OLDU: Ağustos ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat yüzde 135,0 oranında artışla 6 milyar 285 milyon dolar, Çin'den yapılan ithalat yüzde 46,2 oranında artışla 4 milyar 148 milyon dolar ve Almanya'ya yapılan ithalat yüzde 17,7 oranında artışla 2 milyar 52 milyon dolar oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 60,9 oldu.

GEÇEN AY EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER: Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) yüzde 2,7 oranında artışla 7 milyar 988 milyon dolar, Yakın ve Orta Doğu ülkeleri yüzde 34,1 oranında artışla 4 milyar 82 milyon dolar ve diğer Avrupa ülkeleri yüzde 25,3 oranında artışla 3 milyar 314 milyon dolar oldu.

AĞUSTOSTA EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKE GRUPLARI: Ağustos ayında en fazla ithalat yapılan ülke grupları sırasıyla; diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 141,1 oranında artışla 9 milyar 286 milyon dolar, Asya Ülkeleri yüzde 34,1 oranında artışla 8 milyar 158 milyon dolar ve Avrupa Birliği (AB-27) yüzde 8,7 oranında artışla 7 milyar 789 milyon dolar oldu.

EN ÇOK İHRACAT HAMMADDEDE OLDU: Ağustos ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 11 milyar 583 milyon dolarla (yüzde 15,5 artış) 'Hammadde (Ara malları)' grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 7 milyar 361 milyon dolarla (yüzde 10,7 artış) 'Tüketim Malları' ve 2 milyar 203 milyon dolarla (yüzde 3,8 artış) 'Yatırım (Sermaye) Malları' grupları takip etti.

EN ÇOK İTHALAT DA HAMMADDE OLDU: Ağustos ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 25 milyar 944 milyon dolarla (yüzde 40,8 artış) 'Hammadde (Ara malları)' grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 3 milyar 772 milyon dolarla (yüzde 34,0 artış) 'Yatırım (Sermaye) Malları' ve 2 milyar 873 milyon dolarla (yüzde 51,2 artış) 'Tüketim Malları' grupları takip etti.

AĞUSTOS AYINDA İHRACATTA EN YÜKSEK PAYI İMALAT SANAYİ ALDI: Ağustos ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; imalat sanayi yüzde 95,0 (20 milyar 269 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 2,5 (527 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 2,0 (427 milyon dolar) oldu.

AĞUSTOS AYINDA İTHALATTA EN YÜKSEK PAYI İMALAT SANAYİ ALDI: Ağustos ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; imalat sanayi yüzde 72,0 (23 milyar 501 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 21,2 (6 milyar 910 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 4,1 (1 milyar 350 milyon dolar) oldu."