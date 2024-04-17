Ticaret Bakanlığı, yiyecek ve içecek işletmelerinde fiyat listesi denetimi yaptı

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı ekipleri Ankara, İstanbul ve İzmir'deki yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelere yönelik tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giren 'Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' çerçevesinde, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması şartı getirilmişti. Bu kapsamda, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki işletmede denetim yaptı. Ekipler, işletmenin giriş kapısının önünde ve hizmet sunulan masaların üstünde yer alması gereken tarife ve fiyat listesini inceledi. Ayrıca, Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan'ın gözetiminde yapılan denetimde, menüde tüketiciye servis ücreti bilgisinin açık bir şekilde verilip verilmediği kontrol edildi.

Denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda Tan, "Restoranların giriş kapısı önünde ve hizmet sunulan masaların üzerinde bulunması gereken fiyat ve tarife listesiyle ilgili bir denetim gerçekleştirdik. Ayrıca lokanta ve restoranda servis ücreti alınıyorsa bu ücretin fiyat ve tarife listesinde veya menüde gösterilip gösterilmediğini kontrol ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Denetim yapılan işletmede yönetmeliğe uygun durumla karşılaşılmadığını belirten Tan, denetimlerin devam edeceğini kaydetti. Fiyat etiketlerinde tüketiciye eksik bilgi veren işletmelere ise idari para cezası uygulanacağını dile getirdi. - ANKARA