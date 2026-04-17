Ticaret Diplomasi ile Barışa Katkı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Ticaret her şeyin önüne geçemez ama ticari ilişkilerin iyi olduğu süreçlerde barış biraz daha kolay olabiliyor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Foruma katılan DEİK Başkanı Olpak, AA muhabirine, iş dünyası adına forumu başlatan ve sürdürenlere teşekkür etti.

Mottosu "ticari diplomasisi" olan bir kurumun başkanlığını yaptığını ifade eden Olpak, iş dünyası temsilcileri ile dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen devlet yetkililerinin bu forumda buluştuğunu kaydetti.

Ticareti dünyanın "yumuşak gücü" olarak tanımlayan Olpak, şöyle konuştu:

"Ticaret her şeyin önüne geçemez ama ticari ilişkilerin iyi olduğu süreçlerde barış biraz daha kolay olabiliyor. Kendi coğrafyamızda Yunanistan örneği ile bunu ifade edebiliriz. Yıllardır aramızda birtakım gerginlikler konuşulur. Birileri sanki her gün savaşacakmışız gibi senaryolar da konuşurlar. İnşallah öyle olmaz ve olmayacaktır da. İkili ticarete baktığımızda ise çok daha az sorun yaşadığımız ülkelere göre Yunanistan ile daha fazla bir ticarete sahibiz. Yunanistan ile 6,5 milyar dolar civarında bir ticaretimiz var. Ticaret iki komşu ülke arasındaki ilişkileri geliştiren faktörlerden bir tanesi. Ülkelerle ikili ticari ilişkiler devlet büyüklerinin, siyasetçilerin de önünü açar. Ülkeler arasındaki ticari rakamları büyük olduğu sürece başka ihtilaflar bir miktar göz ardı edilebilir diye düşünüyorum."

"Ticaret diplomasisi barışa kesinlikle katkı sağlar"

DEİK olarak mottolarının "ticaret diplomasisi" olduğuna dikkati çeken Olpak, "Diplomasinin resmi kısmı dışişleri bakanları ve devletler tarafından götürülür ama bu işin bir de iş tarafı var. Biz ikisini birleştirerek gitmeye çalışıyoruz. 153 ülkeyle iş konseyimiz var. Her ülkeyle ticaretimizi, yatırımlarımızı nasıl geliştirebiliriz, nasıl birbirimize daha faydalı olabiliriz diye konuşuyoruz. Ticaret diplomasisi barışa kesinlikle katkı sağlar. Elbette birisi kafasına 'Mutlaka savaşacağım' diye koymuşsa savaşı ortaya çıkartır ama ülke bazındaki ilişkiler birbirini tatmin eder noktadaysa ve artarak gidiyorsa o zaman ayrılıkları biraz daha kenara bırakarak hareket ederiz." diye konuştu.

İş dünyasının belirsizliği sevmediğini, her zaman önünü görmeyi istediğini anlatan Olpak, şöyle devam etti:

"Forumda DEİK olarak gerçekleştireceğimiz panelde dünyanın yaşamış olduğu belirsizlik ortamının içerisinde Avrupa'daki rekabetçiliği konuşacağız. Aslında mesele sadece Avrupa'daki rekabetçilik değil. Bunu niye söylüyoruz? Şimdi rekabet dediğimizde eskiden akla önce hemen fiyat rekabeti gelirdi. Ama fiyatın dışında da rekabet unsurları vardır. Kalite, hizmet, dizayn, estetik, hız rekabeti gibi. Bugün geldiğimiz ortam, 5 yıl öncesinin bakış açısıyla bile bugünün dünyasına bakarak hareket etmememiz gerektiğini gösteriyor. Dostluklarımızı ya da varsa aramızdaki ihtilaflarımızı veya birlikteliklerimizi bugünün şartları üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. Bence işin en önemli taraflarından birisi bu. Şimdi biz komşuluğu kendi fiziki sınırlarımızın olduğu noktalarda değerlendirirdik, birbirimizle ilişkilerimizi de öyle görürdük. Bir bakıyorsunuz şimdi binlerce kilometre uzaklıktaki ülkeler birbirleriyle fiziki sınırları olmadığı halde 'Sen beni tehdit ediyorsun.' gerekçesi içerisinde hareketlerde bulunuyorlar. Sınırın olmadığı yerde başka rekabetleri konuşabildiğimiz bir dünya varsa, bence biz klasik bakış açılarından uzaklaşıp artık bugünün, hoşlansak da hoşlanmasak da mevcut realitesi içerisinde ne yapmalıyız bunları konuşmamız gerekiyor."

Avrupa'da 37 ülkede iş konseylerinin bulunduğu bilgisini veren Olpak, ilgili ülkelere hitaben Türk iş dünyası olarak Avrupa Birliği üyeliği konusunda beklentileri ve yapılması gerekenleri ortaya koyan bir deklarasyon yayımladıklarını ve bunun olumlu sonuçlarını aldıklarını kaydetti.