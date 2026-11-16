Ticari gayrimenkul fiyatlarında nominal artış yüzde 29,9, reel düşüş yüzde 0,8 oldu - Son Dakika
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Ticari gayrimenkul fiyatlarında nominal artış yüzde 29,9, reel düşüş yüzde 0,8 oldu

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TCMB'nin üçüncü çeyrek TGFE verisine göre ticari gayrimenkul fiyatları çeyreklik yüzde 5,7, yıllık nominal yüzde 29,9 artarken reel yüzde 0,8 azaldı. Üç büyük ilde yıllık artış İstanbul'da yüzde 32, Ankara'da yüzde 35,3, İzmir'de yüzde 29,2 oldu.

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,7, geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 29,9 artarken reel olarak ise yüzde 0,8 azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı.

TGFE, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,7, geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 29,9 artarken reel olarak ise yüzde 0,8 azaldı. Türkiye genelinde, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 artan Dükkan Fiyat Endeksi, geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,2 yükselirken reel olarak ise yüzde 0,6 geriledi.

Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,2 artan Ofis Fiyat Endeksi geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 28,5 yükseldi.

Ofis Fiyat Endeksi, reel olarak ise yüzde 1,9 azaldı. Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, İstanbul'da yüzde 6,6, Ankara'da yüzde 7,4 ve İzmir'de yüzde 5,9 artış gösterdi.

Endeks değerleri geçen yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul'da yüzde 32, Ankara'da yüzde 35,3 ve İzmir'de yüzde 29,2 arttı.

Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıİstanbulEkonomiAnkaraFinansİzmirEmlakSon Dakika

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