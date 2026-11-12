Ticari süt işletmelerinin topladığı inek sütü Eylül'de 961 bin 915 tona düştü - Son Dakika
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Ticari süt işletmelerinin topladığı inek sütü Eylül'de 961 bin 915 tona düştü

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TÜİK'in Eylül verilerine göre ticari işletmelerce toplanan inek sütü, önceki aya kıyasla yüzde 5,8 azalarak 961 bin 915 ton oldu. İçme sütü üretimi aylık yüzde 1,5 artışla 141 bin 25 tona çıkarken, toplanan süt geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı.

Bir önceki ay 1 milyon 21 bin 399 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 5,8 oranında azalarak 961 bin 915 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 arttı, Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 4,8 arttı, ayran üretimi yüzde 2,4 arttı, yoğurt üretimi yüzde 2,7 arttı, içme sütü üretimi yüzde 1,4 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 7,5 arttı. Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,7 arttı, ayran üretimi yüzde 7,0 arttı, yoğurt üretimi yüzde 6,5 arttı, içme sütü üretimi yüzde 7,4 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,3 azaldı.

Bir önceki ay 1 milyon 21 bin 399 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 5,8 oranında azalarak 961 bin 915 ton oldu.

Bir önceki ay 138 bin 885 ton olan içme sütü üretimi Eylül ayında yüzde 1,5 oranında artarak 141 bin 25 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiGüncelEylülSon Dakika

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