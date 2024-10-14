Tiflis-Trabzon Uçak Seferleri 23 Yıl Aradan Sonra Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tiflis-Trabzon Uçak Seferleri 23 Yıl Aradan Sonra Başladı

Geniş Video İzle

Trabzon-Tiflis arasında havayolu seferleri yeniden başladı. Tiflis ve Trabzon'da düzenlenen törenlerde, seferlerin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Yetkililer, bu seferlerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

14.10.2024 22:57  Güncelleme: 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiflis- Trabzon uçak seferleri 23 yıl sonra yeniden başladı

TRABZON - Trabzon-Tiflis arasında havayolu trafiği bugün itibariyle başladı. 23 yılın ardından sağlık turizmi çerçevesinde başlayan uçak seferleri dolayısıyla Tiflis ve Trabzon'da birer tören düzenlendi.

Tiflis Havalimanı'nda düzenlenen töreninin ardından kalkış yapan uçak Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, burada da bir tören düzenlendi. Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen törene çok sayıda bürokrat katılırken burada yapılan konuşmalarda seferlerin başlaması sağlık turizmine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Düzenlenen törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili, Ali Osman Ulusoy Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy'un yanı sıra sağlık turizmi paydaşları katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konuşmasında seferlerin başlamasına katkı veren herkese teşekkür ederek "Trabzon'umuz, son yıllarda turizmde hızla yükselen bir şehir konumunda ve farklı ülkelerden birçok ziyaretçi ağırlamaktadır. Özellikle Körfez turizmi ve Suudi Arabistan'dan gelen turistlerle birlikte büyük bir ivme kazandık. Geçtiğimiz yıl Kafkasya'dan gelen turistlerle başlayan süreç, bugün Trabzon-Tiflis uçuşlarının başlatılmasıyla daha da ileriye taşınıyor. Şehrimizin belediye başkanı olarak, ekonomimizi de düşünmek zorundayız ve turizm bu konuda ciddi bir katkı sağlıyor. Bu şehirde bu dinamik gücümüz olduğu müddetçe biz de bu işlerde sorumluluk alarak öncülük edeceğiz" dedi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da uçak seferlerinin sadece turizm açısından değil iş birliği ve yatırımcıların bir araya gelmesi bakımından önemli olduğunu kaydetti. Vali Aziz Yıldırım, "Bugün burada tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. 23 yıl sonra Gürcistan-Trabzon uçak seferleri tekrar başladı. Şu an pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleşen bu seferlerin, iki toplumun birbirini daha iyi tanımasıyla ilerleyen dönemde üçe, dörde ve belki her güne çıkmasını ümit ediyorum. Bu, yalnızca turizm açısından değil, insanların birbirini tanıması, iş birliği yapması ve yatırımcıların iş birliği açısından da çok önemli bir gelişmedir. Aynı zamanda tarihten beri var olan iki toplum arasındaki dostluğu pekiştirecektir" dedi.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili de "İki komşu ülke için önemli bir gün. Durdurulmuş uçak seferleri bugün yeniden başlıyor. Bu seferlerin iki ülke için çok anlamlı olduğunu ve yakınlaşmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum. Uçak seferlerinin çok başarılı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Havacılık, Diplomasi, Ekonomi, Trabzon, Tiflis, Ulaşım, Sağlık, Turizm, Tören, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tiflis-Trabzon Uçak Seferleri 23 Yıl Aradan Sonra Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur
17:01 Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
10:04 Berat Albayrak geri mi dönüyor İşte kulislerde konuşulan iddia Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia
09:58 Repçi Kanye West’ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum Repçi Kanye West'ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum
09:48 Filenin Sultanları’ndan Melissa Vargas’a sürpriz doğum günü partisi Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a sürpriz doğum günü partisi
09:46 Afra Saraçoğlu’nun ’hayatımın elbisesi’ notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:17 Çin, Tayvan’ı çevreleyen askeri tatbikata başladı Çin, Tayvan'ı çevreleyen askeri tatbikata başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 23:49:37. #1.13#
SON DAKİKA: Tiflis-Trabzon Uçak Seferleri 23 Yıl Aradan Sonra Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.