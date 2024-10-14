Tiflis-Trabzon Uçak Seferleri 23 Yıl Aradan Sonra Başladı

Ekonomi

Tiflis- Trabzon uçak seferleri 23 yıl sonra yeniden başladı

TRABZON - Trabzon-Tiflis arasında havayolu trafiği bugün itibariyle başladı. 23 yılın ardından sağlık turizmi çerçevesinde başlayan uçak seferleri dolayısıyla Tiflis ve Trabzon'da birer tören düzenlendi.

Tiflis Havalimanı'nda düzenlenen töreninin ardından kalkış yapan uçak Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, burada da bir tören düzenlendi. Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen törene çok sayıda bürokrat katılırken burada yapılan konuşmalarda seferlerin başlaması sağlık turizmine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Düzenlenen törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili, Ali Osman Ulusoy Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy'un yanı sıra sağlık turizmi paydaşları katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konuşmasında seferlerin başlamasına katkı veren herkese teşekkür ederek "Trabzon'umuz, son yıllarda turizmde hızla yükselen bir şehir konumunda ve farklı ülkelerden birçok ziyaretçi ağırlamaktadır. Özellikle Körfez turizmi ve Suudi Arabistan'dan gelen turistlerle birlikte büyük bir ivme kazandık. Geçtiğimiz yıl Kafkasya'dan gelen turistlerle başlayan süreç, bugün Trabzon-Tiflis uçuşlarının başlatılmasıyla daha da ileriye taşınıyor. Şehrimizin belediye başkanı olarak, ekonomimizi de düşünmek zorundayız ve turizm bu konuda ciddi bir katkı sağlıyor. Bu şehirde bu dinamik gücümüz olduğu müddetçe biz de bu işlerde sorumluluk alarak öncülük edeceğiz" dedi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da uçak seferlerinin sadece turizm açısından değil iş birliği ve yatırımcıların bir araya gelmesi bakımından önemli olduğunu kaydetti. Vali Aziz Yıldırım, "Bugün burada tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. 23 yıl sonra Gürcistan-Trabzon uçak seferleri tekrar başladı. Şu an pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleşen bu seferlerin, iki toplumun birbirini daha iyi tanımasıyla ilerleyen dönemde üçe, dörde ve belki her güne çıkmasını ümit ediyorum. Bu, yalnızca turizm açısından değil, insanların birbirini tanıması, iş birliği yapması ve yatırımcıların iş birliği açısından da çok önemli bir gelişmedir. Aynı zamanda tarihten beri var olan iki toplum arasındaki dostluğu pekiştirecektir" dedi.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili de "İki komşu ülke için önemli bir gün. Durdurulmuş uçak seferleri bugün yeniden başlıyor. Bu seferlerin iki ülke için çok anlamlı olduğunu ve yakınlaşmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum. Uçak seferlerinin çok başarılı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.