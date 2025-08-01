TİKAV Bursiyerleri Hamdi Akın ile Buluştu

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (TİKAV) Bireysel Gelişim Programı kapsamında Fırat Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi olan 22 TİKAV bursiyeri Ankara'da Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Holding tarafından 1999'da kurulan TİKAV, toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı hedeflediği Bireysel Gelişim Programı'nda (BGP) 350 öğrenciye ulaştı.

Programla bursiyer öğrenciler üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar çeşitli kişisel gelişim, yabancı dil ve bilgisayar eğitimlerine, kültür-sanat ve toplum hizmeti programlarına, ulusal ve uluslararası projelere, söyleşilere, mesleki programlara katılıyor.

Her iki yılda bir Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan üniversitelerde okuyan ve mülakatlarla seçilen 30 öğrencinin alındığı programlarda 4 yılın sonunda üniversitenin hangi bölümünde olursa olsun çoğu uluslararası geçerliliği olan 30'a yakın kişisel gelişim sertifikasıyla mezun olunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın, TİKAV'ın kuruluşundan bugüne kadar BGP projesiyle bir araya gelen bursiyerlerin yolunu açmanın çok değerli olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TİKAV'ı kurduğumuz günden itibaren bursiyerlerimize hayata dair bir adım attırabiliyorsak, ileriye yönelik ufkunuzu biraz da olsa açabiliyorsak ne mutlu bize. 25 sene önce kurduğumuz TİKAV ile oluşturduğumuz Bireysel Gelişim Programı aracılığıyla desteklediğimiz bizden mezun olan bursiyerlerimiz bizlerle hala iletişimdeler. Siz gençlerin ufkunu açmak için çabalarımıza devam edeceğiz."