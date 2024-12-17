TikTok, Yüksek Mahkeme'ye Başvurdu - Son Dakika
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Ekonomi

TikTok, Yüksek Mahkeme'ye Başvurdu

TikTok, yasaklanma ya da satış zorunluluğuna karşı Yüksek Mahkeme'den durdurma talep etti.

17.12.2024 01:16
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Çinli sosyal medya platformu TikTok, ABD Yüksek Mahkemesine başvurarak uygulamanın satışını veya yasaklanmasını zorunlu kılan yasanın uygulanmasının geçici olarak durdurulmasını talep etti.

Yüksek Mahkemeye sunulan başvuru dilekçesinde, TikTok ve ByteDance'in "Amerikalıları Yabancı Düşman Kontrolündeki Uygulamalardan Koruma Yasası"nın uygulanmasının durdurulması için tedbir kararı talep ettiği belirtildi.

Dilekçede, daha önce aynı talebin Temyiz Mahkemesine de sunulduğu ancak reddedildiği kaydedildi.

Öte yandan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında, TikTok'un yasaklanma ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtladı.

TikTok yasağını durdurmaya açık olduğunun sinyalini veren Trump, "TikTok'a bir bakacağız. TikTok'a karşı içimde sıcak bir his var." ifadesini kullandı.

Mahkeme, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar vermişti

ABD yönetimi, geçen yıl Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılması ya da yasaklanmasının öngörüldüğü bir adım atmış, bu bağlamda martta Kongre'den geçen yasa tasarısı ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı.

Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.

170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok firması da bu yasanın ABD Anayasası'nın 1. maddesindeki ifade özgürlüğüne ve ülkenin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savunarak, iptali için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.

TikTok başvurusunda ayrıca ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğu, bu süre zarfında ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığı savunulmuştu.

Temyiz Mahkemesi ise 6 Aralık'ta TikTok'un yasaya karşı açtığı davada kararını vermişti. Mahkeme, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TikTok, Yüksek Mahkeme'ye Başvurdu - Son Dakika

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