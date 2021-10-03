TİM delegeleri Antalya'da buluştu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracat ailesinin, son 13 ayın 11'inde aylık ihracat rekoru kırmayı başardığını belirterek, "Eylül ayında tarihimizde ilk defa aylık bazda 20 milyar dolar ihracatı aştık. Bu tarihi ihracat rakamlarının beşte biri, TİM'in 439 delegesi tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM tarafından geleneksel hale getirilen TİM Delegeler Buluşması, Antalya Belek'te gerçekleştirildi. Alanında uzman isimlerin katıldığı söyleşi ve panellerin düzenlendiği, yoğun katılımın olduğu buluşmada, farklı bölgelerdeki delegeler ile TİM Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 600'ü aşkın ihracatçı, TİM Başkanı Gülle'nin ev sahipliğinde bir araya geldi.

Buluşmada, 2 gün boyunca ekonomi, 300 milyar dolarlık ihracat hedefi, teknoloji, küresel ticaret, dünyadaki gelişmeler, sağlık ve yaşam konuşuldu. TİM Başkanı Gülle, etkinlikte TİM'in faaliyetleriyle ilgili delegelere sunum yaptı. Buluşmada büyük aile fotoğrafı da çekildi.

"2000'li yıllar, bizler için şahlanış yılları oldu"

Açıklamada buluşmadaki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM ailesinin birlikteliğinin önemini vurgulayarak, delegelerin ihracata yaptığı önemli katkıya ve ihracatta yakalanan başarıya dikkati çekti.

Türkiye'nin ekonomik yükselmesinin anahtarının ihracat olduğunu vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"İhracat, başlı başına bir takım oyunu. Bu kutsal formayı giydiğimiz, ilk kez ihracat yaptığımız gün artık sadece kendimiz için değil, sektörümüz için, ülkemiz için, takımımız için koşmaya başladık. Yeri geldi zorluklarla karşılaştık, yeri geldi ödüllerle başarılarımızı paylaştık, yeri geldi taktik değiştirerek başka ülkeleri hedefledik. Elimizde bavulumuzla ayak basmadık tek bir ülke dahi bırakmayarak sürekli koştuk. İşte işin özü formanın hakkını vermek. İhracat ailesi, tüm zorluklara rağmen bu formanın hakkını teslim etti. Başarılarımızın sonucunda küresel ticarette artık yeni bir ligdeyiz. Bu aileye, bu inanca, bu gayrete zaten şampiyonluk yakışırdı. Birçoğumuzun ihracatla yeni tanıştığı 80'li yıllarda yıllık 3 milyar dolar ihracat yapılırken, bugün bu rakamı 2 günde gerçekleştirebiliyoruz. 90'lı yıllarda yıllık 15 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyken, bugün bu rakamı bir ayda rahatlıkla yapabilen bir ülkeyiz. 2000'li yıllar, bizler için şahlanış yılları oldu. 2020'de ise adeta küresel ticaret durma noktasına geldi. Buna rağmen yıl sonu hedefimizi 169,6 milyar dolar ihracat yaparak aşmayı başardık. Türkiye, bu zorlu süreçte ihracatçılarının üstün gayretiyle istihdam kaybı yaşamadı, üretimi ve ihracatı aksatmadı, güvenilir tedarikçi olarak öne çıktı."

"İhracatın beşte biri TİM delegelerinden"

İsmail Gülle, ihracat ailesinin son 13 ayın 11'inde aylık ihracat rekoru kırmayı başardığını, eylül ayında ilk defa aylık bazda 20 milyar dolar ihracatın aşıldığını aktardı.

Tarihi ihracat rakamlarının beşte birinin TİM'in 439 delegesi tarafından gerçekleştirildiğini bildiren Gülle, "Temmuz itibarıyla tarihimizde ilk defa 12 aylık dönemde 200 milyar dolar ihracatı aştık. Eylül ayında da son 12 ayda 212,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar doları aşmayı başardık. İhracat ailesi, son 13 ayın 11'inde aylık ihracat rekoru kırdı. Eylülde tarihimizde ilk defa aylık bazda 20 milyar dolar ihracatın üzerine çıktık. Bizler, bu zaferin mimarlarıyız. Büyümeye, kalkınmaya ve istihdama yaptığımız katkıdan gurur duyuyoruz. Bizler bu rakamlarla gösterdik ki; ihracata, ihracatçıya verilen destek karşılıksız kalmaz. Türkiye, 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüyerek OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke oldu. Bu büyümeye ihracatın katkısı 10,8 puan oldu." ifadelerini kullandı.

Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Eylül'de katıldığı TİM 28. Olağan Genel Kurulu'nda ihracat ailesine verdiği müjdelerle ilgili de şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız hitabında bizlere, ihracatımızdaki artışın getirdiği yeni ihtiyaçlara cevap verecek iki önemli müjde verdi. Birincisi, ihracatı geliştirme fonu. İhracatta yükselişi sürdürülebilir kılmak adına üretim kapasitesinde artış, yeni teknoloji ve AR-GE yatırımlarının artması başta olmak üzere ihracatın finansmanının önemi artmıştır. Bu fon, ihracatın finansmanı konusunda değerli bir katkı olacaktır. Yine reeskont kredileri tutarının 30 milyar dolara çıkarılarak finansal yeniden yapılandırılma süresinin 2 yıl daha uzatılması, ihracatçılarımızın finansmanla ilgili sorunlarının çözümünde önemli bir rol oynayacaktır.

Bir diğer müjde, yeni açılacak fuar merkezi... İhracatımızın geçtiği yeni lige yakışır bir fuar merkezi için yapılacak girişimlere TİM olarak tüm katkıyı vereceğiz. Salgın döneminde hükümetimize ilettiğimiz 122 sorunun tamamı hızla çözüme kavuşturuldu. Zorlu bir süreçten geçen ihracat ailesi için bu destek oldukça önemliydi."

"İhracatımızı geleceğe hazırlıyoruz"

TİM Başkanı Gülle, TİM ve ihracatçı birlikleri olarak bir yandan ihracatın bugünkü sorunlarıyla ilgili çözüm arayışlarını sürdürdüklerini, diğer yandan da ihracatı geleceğe hazırladıklarını belirtti.

Salgın döneminde küresel tedarikte ciddi kırılmalar olduğunu vurgulayan Gülle, "Konteyner krizi, navlun maliyetlerinin artması gibi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Lojistik imkanların daha etkin kullanılmasını sağlayarak lojistik firmalarıyla ihracatçılarımız arasında köprü vazifesi görecek olan Türkiye Lojistik Portalı çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Meclisimizin 'Daha Güçlü İhracat, Daha Güçlü Türkiye' hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde milli ihracatın geleceğinin şekillendirileceği ve düzenli olarak tertip edilmesini planladığımız Türkiye İhracat Şurası hazırlıklarımız devam ediyor. İhracat Şurası'nda ihracatımızı yalnızca rakamlarla değil, felsefi ve stratejik açılardan da ele alacağız." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğine değinen Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizi mesleki olarak ilgilendiren yönüyle, özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı, ticareti dönüştürecek bir içeriğe sahip. ABD'de ve başka ülkelerde de benzer uygulamalar kapıda. Bu sebeple üretim ve ihracat yapımızı reforme etmemiz şart. Bu ihtiyaca binaen TİM olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu kapsamda 'dünyayı tüketmeden dünya için üretmek' mottosuyla TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı hayata geçirdik. Eylem planımızdaki ilk hedef olan bilim komitemizi kurduk. Cumhurbaşkanımızın desteği, Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonu ve ilgili kurumların katkılarıyla hayata geçirilen Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na gerekli tüm katkıları sağlayacağız. Sürdürülebilir ihracat stratejisi, sektörel eylem planı ve kamu istişare mekanizmasıyla aşama aşama tüm süreci yakından takip edeceğiz. Bu dönüşüm sürecini istişareyle, ortak akılla, iş birliğiyle, bilimle, azim ve inançla ülkemizin menfaatlerine en uygun şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum."

"Made in Türkiye markasını ihracatçılar yükseltecek"

TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM olarak ihracatın katma değerini artırmak üzere birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini, bu amaç doğrultusunda TİM Marka Konseyi'ni hayata geçirdiklerini bildirdi.

"Made in Türkiye" markasını yükseltecek olanların ihracatçılar olduğunu belirten Gülle, "Meclisimiz çatısı altında e-ihracat konularını, TİM ve ilgili kurumların gündemine taşımak, ulusal ve uluslararası düzeyde e-ihracat ekosistemini genişletmek amacıyla TİM e-İhracat Konseyi'nin kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'de ihracata katılımı artırmaya da özel bir önem veriyoruz. Görevi devraldığımızdan beri ihracatın tabana yayılmasını kendimize vazife edindik." ifadelerini kullandı.

TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları'nı aralıksız şekilde sürdürdüklerini kaydeden Gülle, "Seferberliğimizin sonuçlarını ihracatçı firma sayılarımızda net bir şekilde görmekteyiz. 2020'nin her ayında ortalama 1.500 yeni firmamız ihracata başladı. 2021'de bu ortalama daha da yükselerek aylık 1.700 seviyelerine çıkmış durumda. Dış ticaret fazlası veren Türkiye'ye ulaşana dek durmak yok." değerlendirmesinde bulundu.