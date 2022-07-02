Kaynak: AA

Mustafa Gültepe, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › TİM Başkanı Gültepe: '12 aylık ihracatımız 246 milyar doları aştı' - Son Dakika

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