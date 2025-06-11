TİM ve Trendyol'dan E-İhracat İş Birliği - Son Dakika
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Ekonomi

TİM ve Trendyol'dan E-İhracat İş Birliği

TİM ve Trendyol\'dan E-İhracat İş Birliği
11.06.2025 17:19
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TİM ve Trendyol, Türkiye'nin e-ihracatını güçlendirmek için iş birliği protokolü imzaladı.

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi(TİM) ve Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Trendyol arasında, Türkiye'nin e-ihracat ekosistemini güçlendirmek amacıyla iş birliği yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin tarafından imzalanan protokol ile Trendyol, TİM'in e-ihracat partneri oldu. Protokol kapsamda Türkiye genelinde e-ihracat farkındalığını artıran etkinlikler ve eğitimler düzenlenerek, iş birliği fırsatları sunulacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Trendyol arasında, Türkiye'nin e-ihracat potansiyelinden daha fazla marka, üretici ve esnafın faydalanmasını sağlamak ve bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla stratejik bir iş birliği yapıldı. İmzalanan protokol kapsamında Trendyol, TİM'in ihracat partneri oldu. E-ihracat alanında bir ilk olan iş birliği ile ekosistemin tüm paydaşlarının e-ihracata yönlendirilmesini amaçlayan projelerle, Türkiye'de sınır ötesi ticaretin sürdürülebilir biçimde gelişmesine ve ekonomiye katma değer yaratılmasına katkı sağlanacak.

İmzalanan protokol kapsamında, Türk Ticaret Bankası iş birliğiyle e-ihracatçılara yönelik kredi destekleri ve finansal çözümler sunulacak. Bu hedef doğrultusundaki önemli adımlardan biri, e-ihracatın ekonomiye sağladığı faydaları daha görünür kılmak olacak. Bu alanda doğru ve etkili içeriklerin oluşmasına destek olunacak, kamuoyunun bilinçlenmesine katkı sunulacak. MESİAD, OTİAD gibi meslek örgütleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek üreticilerin perakende ihracat yetkinlikleri geliştirilecek. IFCO, Türkiye İnovasyon Haftası ve Delegeler Buluşması gibi etkinliklerde e-ihracat üzerine özel oturumlar, seminerler ve deneyim alanları oluşturarak e-ihracatın gündemde kalması sağlanacak. İHKİB Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni'nde e-ihracat kategorisi oluşturarak, başarılı işletmeler ödüllendirilecek.

'E-İHRACATTA EL BİRLİĞİ İLE ÜLKEMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ'

Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasında e-ihracatın kritik bir rol oynadığını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, "Trendyol ile başlattığımız bu iş birliği sayesinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerimizi ve girişimcilerimizi e-ticaretle tanıştırıp, dünya pazarlarına taşıyacağız. Türkiye'nin e-ihracatta küresel ölçekte daha güçlü bir konuma gelmesi için atılan bu adımlar, yeni girişimcilerin ve KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 35'i KOBİ'ler tarafından gerçekleştiriliyor. KOBİ'lerin ihracat konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi ve sürece aktif katılım göstermesiyle, Ticaret Bakanlığı'nın 2030 yılı için belirlediği, e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını yüzde 10'a çıkarma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ülkemizin e-ihracat şampiyonu Trendyol'a bu değerli katkıyı sağladıkları için meclisimiz adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

'ORTAK VİZYON: TÜRKİYE'Yİ E-İHRACATTA BÖLGESEL GÜCE DÖNÜŞTÜRMEK'

İmza töreninde yaptığı konuşmada yerel üreticilerin ve KOBİ'lerin küresel pazarlara açılmasını teşvik ederek bugüne kadar 120 binden fazla iş ortağını ihracatla tanıştırdıklarını ifade eden Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Türkiye'nin e-ticaretteki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve girişimcilerimizi küresel pazarlara taşımak en önemli hedefimiz. TİM ile hayata geçirdiğimiz iş birliği, Türkiye'de e-ihracatın gelişimi için çok önemli bir adım. Birlikte hayata geçireceğimiz projelerle Türkiye'de hem e-ihracat bilincini hem de 'Made in Türkiye' imzalı ürünlerimizin küresel pazarlardaki temsilini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu alandaki yetkinliklerimizi, TİM'in deneyimleriyle birleştirerek tüm ekosistemimizle birlikte ülkemizi e-ihracat alanında bölgesel bir güç haline getirmeyi amaçlıyoruz. İlk kez bu ölçekte bir sinerjiyle e-ihracatın tüm bileşenlerini ortak hedeflere yönlendirecek kapsamlı bir mekanizma kuruluyor. Yapacağımız çalışmalarla e-ihracat ekosistemindeki tüm paydaşlara ulaşmayı ve ekonomimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu işbirliğinin hayata geçmesi sürecindeki destekleri için değerli TİM Başkanımız Mustafa Gültepe'ye ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Trendyol, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİM ve Trendyol'dan E-İhracat İş Birliği - Son Dakika

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