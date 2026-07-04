Tır İşlemlerine Yeni Düzenleme Geldi - Son Dakika
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Tır İşlemlerine Yeni Düzenleme Geldi

04.07.2026 12:08
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Ticaret Bakanlığı, tır işlemlerinde gümrük idareleri ve karneleri ile ilgili yeni düzenlemeler yaptı.

Ticaret Bakanlığı, tır işlemlerine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gitti.

Bakanlık tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle tır işlemlerine yönelik bazı uygulamalarda düzenleme yapıldı.

Buna göre tır karnesi kapsamında en fazla üç hareket gümrük idaresi bulunabilecek. Daha önce bu sayı ikiydi.

Bir tır taşımasında hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı 8'i geçemeyecek. Gümrük idareleri, bu azami sayıyı 3'ten az olmamak üzere 7'den az olarak sınırlandırabilecek.

Taşımacılar 8'den fazla gümrük idaresinde işlem yapmak isterse iki yöntemden birini kullanabilecek.

Bunlardan biri, art arda iki ayrı tır karnesinin kullanılması şeklinde olacak. İlk karnenin 8'inci gümrük idaresinde sonlandırılmasının ardından taşımanın kalan kısmı için yeni bir karne açılabilecek. İkinci tır karnesiyle en fazla 7 varış gümrük idaresinde işlem yapılabilecek.

İkinci alternatif de aynı anda birden fazla tır taşınması şeklinde belirlendi. Bir taşıt dizisi veya birden fazla konteynerle yapılan taşımalarda her bir taşıt veya konteyner için ayrı bir tır karnesi düzenlenebilecek.

Taşıtların işlemlerinde diğer risk unsurları da dikkate alınarak gerekli görülmesi halinde ek kontroller yapılabilecek.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tır İşlemlerine Yeni Düzenleme Geldi - Son Dakika

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