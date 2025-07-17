Tivibu'da Yeni Filmler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tivibu'da Yeni Filmler

17.07.2025 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tivibu, Temmuz'da 'Mufasa', 'Kaptan Amerika' ve 'Görevimiz Tehlike' gibi yeni filmleri sunuyor.

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, temmuz ayında içerik yelpazesini genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, Kirala Satın Al seçeneğiyle 2024'te vizyona giren ve 1994'te ilk filmi çıkan "Aslan Kral"ın devamı niteliğinde olan "Mufasa: Aslan Kral"ı sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. Mufasa ve Taka'nın çocukluk hikayesine odaklanan film, duygusal bir bağ kurarken, aynı zamanda zengin bir görsellik sunuyor.

Kirala Satın Al seçeneğiyle sunulan bir başka öne çıkan "Kirpi Sonic 3" ise yoğun aksiyon ve macera temposuyla Tails ve Knuckles'ın Shadow adlı yeni ve güçlü bir düşmana karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

"Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya", Kaptan Amerika film serisinin dördüncü filmi olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Thaddeus Ross ile tanıştıktan kısa bir süre sonra Kaptan Amerika olarak da bilinen Sam Wilson'un, kendisini devasa bir uluslararası olayın ortasında bulmasını anlatıyor.

"Görevimiz Tehlike" maceraları Tivibu'da

Tivibu temmuz ayında, "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm", "Afraid", "Yalnız Öl", "Bizimle Başladı Bizimle Bitti" ve "Kaptan Benim" filmlerini platforma dahil ediyor.

Ayın öne çıkan içeriklerinden Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'ün yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor.

Ethan Hunt rolünü tekrar canlandıran Tom Cruise'un başrolünü üstlendiği film Amerikan aksiyon kategorisinde öne çıkıyor. Film, Ethan'ın ve birlikte çalıştığı IMF ekibinin başına gelen olayları ele alıyor.

Temmuz ayında dikkati çeken bir başka film Afraid de AIA adlı dijital aile asistanını test etmek üzere seçilen bir ailenin başından geçen olayları konu ediyor.

Afraid, hayatlarını kolaylaştırmak için evlerine giren yapay zekanın aniden evin çocuklarının zihinlerini tehlikeli bir şekilde kontrol etmesi üzerinde duruyor. Amerikan korku filminin başrollerini John Cho, Katherine Waterston ve Riki Lindhome paylaşıyor.

Ayın gerilim türünde öne çıkan yapımı Yalnız Öl, hafıza kaybıyla mücadele eden genç bir kadının kaybettiği aşkı bulmak için tehlikeli bir dünyada hayatta kalma çabasını konu alıyor. Lowell Dean'ın yazıp yönettiği filmde Matrix serisinin Trinity'si olarak bilinen Carrie Anne Moss başrolde yer alıyor.

"Bizimle Başladı Bizimle Bitti", platformda romantik ve dram kategorilerinde izleyicilerin karşına çıkıyor. Film, hayatını yoluna koyduğu sırada ilk aşkının ortaya çıkmasıyla kendisini zor bir durumun içerisinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Colleen Hoover'ın aynı adlı romanına dayanılarak yazılan filmin başrollerini Blake Lively ile Justin Baldoni paylaşıyor.

Kaynak: AA

Cesur Yeni Dünya, Türk Telekom, Televizyon, Ekonomi, Magazin, Medya, Yaşam, Sonic, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tivibu'da Yeni Filmler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Faladdin’in sahibi gözaltına alındı 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
Süveyda’da Çatışmalar Yeniden Başladı Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Başladı
Real Madrid’de ayrılık resmen duyuruldu Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu
Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis’e götürdü Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis'e götürdü
Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp’ün formasını emekli etti Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp'ün formasını emekli etti
Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
Joshua King, Arabistan’a transfer oldu Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu

08:54
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
15:42
Fenerbahçe’den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig’de kaldı İşte yeni takımı
Fenerbahçe'den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı
15:38
Şam’ı bombardımana tutan Netanyahu’dan ilk açıklama
Şam'ı bombardımana tutan Netanyahu'dan ilk açıklama
15:31
Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı
Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı
15:26
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’a yeni saldırılar düzenledi Ölü ve yaralılar var
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var
15:26
Fenerbahçe Milan Skriniar’ın transferinde geri sayıma geçti
Fenerbahçe Milan Skriniar'ın transferinde geri sayıma geçti
15:15
DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama
DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
15:13
Güven Yalçın Süper Lig’e geri döndü
Güven Yalçın Süper Lig'e geri döndü
15:07
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
14:59
Tatilden döndü, kuaföre koştu Yasemin Şefkatli’den yeni stil hamlesi
Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi
14:49
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
14:38
Joshua King, Arabistan’a transfer oldu Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 11:15:18. #7.11#
SON DAKİKA: Tivibu'da Yeni Filmler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.