Tivibu, Portekiz ve Hollanda Ligi’ye Canlı Yayın

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, "Portekiz Süper Ligi (Liga Portugal)" ve "Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie)"ni 2025-2026 sezonu boyunca naklen yayınlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu Süper ve Tivibu Spor paketine sahip kullanıcılar Tivibu Spor kanalları üzerinden sezon boyunca heyecana ortak olabilecek.

Bu kapsamda Portekiz Ligi takımlarından Sporting CP sezon açılışını Casa Pia deplasmanında yapacak. Yeni sezonun ilk maçı Casa Pia-Sporting CP karşılaşması, bugün Tivibu Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda rakibi olan Hollanda ekibi Feyenoord ise yarın NAC Breda'yı ağırlayacak. Mücadele Tivibu Spor 1'de ekrana gelecek. Ayrıca 10 Ağustos'ta başlayacak Ajax-Telstar karşılaşması da Tivibu Spor 1'de futbol tutkunlarıyla buluşacak.