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TL, yüzde 26 değer kaybetti - Son Dakika

TL, yüzde 26 değer kaybetti

22.11.2021 10:40

Dolar, son 3 ayda yapılan 400 baz puanlık faiz indirimi sonrası hızla yükselişini sürdürüyor. Türk lirası, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirim sinyali verdiği eylül ayından bugüne yüzde 26,2 değer kaybetti.

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar/TL 11 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Merkez Bankası (TCMB) yüzde 20'ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL'de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti.

Geçen hafta 11,32 seviyesine kadar yükselen dolar/TL bu sabah güne 11,02'nin hemen altında başladı. Eylül'den bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirimlere devam edeceği sinyalini de vermesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.

YÜZDE 26,2 DEĞER KAYBI

Gelişmekte olan ülke para birimleri bu dönemde dolardaki küresel güçlü seyir nedeniyle değer kaybetse de TL'deki kayıp açık ara daha fazla oldu. TL, TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalini verdiği Eylül ayı başından bugüne yüzde 26,2 değer kaybederken TL'yi Güney Afrika randı yüzde 8, Brezilya reali yüzde 7 değer kaybı ile takip etti.

Tüketici enflasyonu yüzde 20 ile iki buçuk yılın zirvesinde seyrederken, TCMB fiyat artışlarının para politikasının etki alanı dışındaki geçici unsurlardan kaynaklandığını belirtiyor. Goldman Sachs TCMB'nin Aralık ayında 100 baz puan daha faiz indireceği tahmininde bulunurken, gelecek yılın ikinci çeyreğinde ise TCMB'nin faiz artırmak zorunda kalacağı öngörüsünde bulundu.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Bir çok bankacı TCMB'nin rezerv satışı ya da piyasa dışı uygulamalara gitmemesi halinde, önümüzdeki yılın ilk aylarında yüklü faiz artışlarına gitmesini bekliyorlar. Ekonomi yönetimi ise enflasyondaki seyrin geçici olduğunu, cari fazla hedefleyerek enflasyonu da düşüreceğini belirtiyor. Piyasalar ise en geç 2023 ortasında gerçekleşecek seçimlere kadar ilgili politikaların halkın fakirleşme hissini engelleyecek kadar başarılı olabileceğini öngörmüyor.

Bankacılar, Eylül başından beri swap pozisyonlarını yaklaşık 8 milyar dolar azaltan ve oldukça düşük seviyelere çeken yabancı yatırımcıların geçen ve önceki hafta swap pozisyonlarını artırdığına dikkat çekti. Öte yandan dolar/TL'deki yükselişleri sınırlı döviz satışı için kullanan yerel yatırımcılar ise yeniden birikime başlamış durumda. İşlemcilere göre bu dengeler önümüzdeki dönem için "kritik" ve kurda nasıl bir denge sağlanacağı açısından yakından izlenecek.

RİSK PRİMİ ARTIYOR

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise Cuma günü 445/451 baz puan ile Ekim sonunda tırmandığı 470 baz puan seviyesine yaklaştı. Bugün iç piyasada kabine toplantısı takip edilecek. Kabine toplantısında asgari ücrete ilişkin olası açıklamalar izlenecek.

Hükümet bir süredir halkın fakirleşme hissini azaltmak adına harcanabilir geliri yükseltecek tedbirleri değerlendiriyor. Bunlar arasında asgari ücrete yapılacak yüksek oranlı artış da yer alıyor. Bunun ötesinde bütçe açığını artıracak EYT gibi bir çok gelişme de değerlendiriliyor. (Reuters)

TL, yüzde 26 değer kaybetti

Merkez Bankası, Türk Lirası, Eylül, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TL, yüzde 26 değer kaybetti - Son Dakika Ekonomi


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