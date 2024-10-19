TMB Başkanı Irak'ta Projeler İçin Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TMB Başkanı Irak'ta Projeler İçin Görüşmelerde Bulundu

TMB Başkanı Eren, Irak'ta müteahhitlik projeleri için üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

19.10.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren ve beraberindeki heyet, Irak'a ziyaret gerçekleştirerek görüşmelerde bulundu.

Birlikten yapılan açıklamada, ziyarette Eren'in yanı sıra TMB Başkan Vekili Müfit Eren, Yönetim Kurulu üyeleri Kartal Usluel, Ali Rıza Arslan, Tevfik Öz ile Genel Sekreter Fuat Kasımcan'ın yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, 18-19 Kasım'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında Bağdat ve Basra'ya düzenlenmesi planlanan genel ticaret ve müteahhitlik heyeti programı öncesinde, Türk müteahhitlik firmalarının yakın gelecekte söz konusu ülkede gerçekleştireceği projeler hakkında yeterli bilginin hazırlanması için üst düzey görüşmelerde bulunulduğu bildirildi.

Irak'ta inşaat pazarının büyüklüğü 11 milyar dolara ulaştı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdal Eren, Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar 137 ülkede 516 milyar dolar tutarında 12 binden fazla proje hayata geçirdiğini ifade etti.

Irak'ın 35 milyar dolar tutarındaki 1111 proje ile Orta Doğu bölgesinde birinci, dünyada ise üçüncü büyük pazar konumunda olduğunu belirten Eren, ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Irak, uzun süren bir aradan sonra yeniden istikrar dönemi yaşıyor. İstikrar dönemi, kalkınma hamlesinin de itici gücü olacak. Bağdat ise bu hamlenin merkezi konumunda. Irak inşaat pazarının büyüklüğü 2023'te yaklaşık 11 milyar dolara ulaşmış. Pazarın 2025-2028 yıllarında ortalama yüzde 5 büyümesi bekleniyor. Petrol ve doğal gaz yatırım projeleri büyüme için itici güç olmakta."

"Projelere talibiz"

Eren, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'ın en önemli gündem maddelerinden olduğuna işaret ederek, bu projenin ülkeyi önemli bir ulaşım merkezi haline getireceğini ve sürdürülebilir kalkınma için temel oluşturacağını belirtti.

Kalkınma Yolu için yıl sonu itibarıyla firmaları ön yeterlilik başvurusuna beklediklerini bildiren Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede Bağdat metro ve çevre yolu projeleri, hastane, okul, konut, içme suyu, sulama, enerji iletim hatları ile turizm tesislerinin inşaatları gibi yapılması planlanan birçok büyük proje var. Nitekim Bağdat Belediye Başkanı Sayın Ammar Musa Kazım ile yaptığımız görüşmede 600 milyon dolar değerinde atık su projelerinin olduğunu öğrendik. Atık su projelerinin yanında, su kaynakları yönetimi, içme suyu kalitesinin iyileştirilmesi, sulama kanalları ve baraj inşaat projeleri var. Ülkede ihtiyaç duyulan konut sayısı ise yaklaşık 3 milyon. Türk müteahhitlik firmaları olarak yüksek iş yapabilme kabiliyetimiz ve ülkedeki tecrübemize dayanarak, mühendislik ve teknik müşavirlik firmalarımız ile birlikte projelendirme aşamasından itibaren bunların tamamına talibiz."

Eren, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini de belirterek, "Ziyaretimizden edindiğimiz izlenime göre Türk firmalarına olan güvenin tam, talebin ise oldukça yüksek olduğunu gururla söyleyebiliriz. Ayrıca, ziyaretimiz boyunca Iraklı makamlar tarafından oldukça önemli bilgileri ilk elden alma fırsatı da bulduk. Sonuç olarak bu ziyaretimiz sonrasında, 18-19 Kasım tarihlerinde Ticaret Bakanı'mız başkanlığında yapacağımız ziyaret programının daha verimli olacağına inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Erdal Eren, Türkiye, Ekonomi, İnşaat, Finans, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMB Başkanı Irak'ta Projeler İçin Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 07:11:01. #1.12#
SON DAKİKA: TMB Başkanı Irak'ta Projeler İçin Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.