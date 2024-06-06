TMO, 600\'den fazla noktada hububat alım faaliyetlerine başladı

Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye genelindeki iş yerleri ve protokol imzaladığı lisanslı depolar olmak üzere 600'ün üzerindeki alım noktasında faaliyet gösterecek.

TMO, 2024 Dönemi Hububat Alım Fiyat ve Politikaları'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Türkiye'de hububat hasadı, mayıs ayı başında lokal olarak Adana ve Şanlıurfa'da başladı, bugün itibarıyla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kıyı Ege'de yoğun olarak devam ediyor. Ülke genelinde hasat oranı yaklaşık yüzde 5 seviyelerinde bulunuyor.

Hasatını yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla 14 Mayıs 2024'ten itibaren taahhütname karşılığı hububat alımlarına başlandı. TMO buğday ve arpa alım fiyatları ile dış ticaret tedbirlerine yönelik alınan bazı kararların, Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TMO, Türkiye genelindeki iş yerleri ve protokol imzaladığı lisanslı depolar olmak üzere 600'ün üzerindeki alım noktasında faaliyet gösterecek. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi olarak TMO'ya satabilecekler. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine anlaşmalı lisanslı depolar da dahil olmak üzere tüm alım noktalarında devam edecek.TMO Randevu Sistemi yenilenmiş olup üreticilerimiz randevularını https://randevu.tmo.gov.tr/ adresinden alabileceği gibi e-Devlet üzerinden de alabilecek. TMO iş yerlerinde resmi tatil ve pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacak."

"ÇKS'de kayıtlı üretim miktarının tamamı satın alınabilecek"

Ürün bedeli ödemelerinin, ürün teslimatına müteakip 45 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağına değinilen açıklamada, üreticilerin lisanslı depolara ürün teslim etmesi halinde yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti, ton başına 25 lira nakliye desteği (750 liraya kadar), araç başına 25 lira analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkanları bulunduğu aktarıldı.

Hububat üretiminin teşvik edilmesi amacıyla 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı tüm üreticilere buğday için ton başına bin 750 liraya, arpa için ise ton başına 750 liraya kadar fark ödemesi desteği verileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlıkça üreticilere ilave olarak gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk desteği de verilmeye devam edilecek. ÇKS'de kayıtlı üretim miktarının tamamı satın alınabilecek.TMO iş yerlerine satılan ürünün borsa tescil ücreti TMO tarafından karşılanacak. Geçici alım merkezlerinde Hizmet Bedeli kesintisi (yüzde 1) yapılacak. Damperli araçlardan boşaltma ücreti alınmayacak. TMO, altyapısı uygun olan ticaret borsalarında hububat alımı yapılabilecek."