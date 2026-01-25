TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta

TMSF, Bank Pozitif\'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat\'ta
25.01.2026 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 24 yıldır faaliyet gösteren Bank Pozitif'i satış sürecine aldı. Banka için 1 milyar 100 milyon lira muhammen bedel belirlenirken ihalenin 17 Şubat 2026'da yapılacağı açıklandı. İhaleye katılmak isteyenlerin 55 milyon TL teminat yatırması gerekiyor. Banka sahibi Erkan Kork, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mal varlığına TMSF tarafından el konulmuştu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye'de 24 yıldır faaliyet gösteren Bank Pozitif'i satış sürecine aldı. Erkan Kork'a ait olan banka için 1 milyar 100 milyon lira muhammen bedel belirlenirken, satış ihalesinin 17 Şubat 2026 tarihinde yapılacağı açıklandı.

İHALE TAKVİMİ NETLEŞTİ

TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre, daha önce iki kez ertelenen satış süreci için nihai tarih belirlendi.

Tekliflerin son günü: 16 Şubat 2026

İhale tarihi: 17 Şubat 2026

İhale yeri: TMSF Esentepe Binası

İhaleye katılmak isteyenlerin 55 milyon TL teminat yatırması gerekiyor.

MUHAMMEN BEDEL 1.1 MİLYAR LİRA

Bank Pozitif için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL olurken, sektör kulislerinde bankaya çok sayıda yatırımcının ilgi gösterdiği ifade ediliyor. 24 yıllık geçmişi ve bankacılık altyapısı, ilgiyi artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Bank Pozitif'in sahibi iş insanı Erkan Kork, Mart 2025'te yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. Soruşturma sürecinde Kork'un mal varlığına TMSF tarafından el konulmuştu.

YASA DIŞI BAHİS İDDİALARI

Soruşturmada, Kork'un sahibi olduğu Payfix uygulaması üzerinden yasa dışı bahis sitelerine milyarlarca lira aktarıldığı, Bank Pozitif üzerinden ise çeşitli usulsüz finansal işlemler gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Taylan Kayış Taylan Kayış:
    Bir miktar gümüş bozdurma zamanı geldi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Kenti sağanak vurdu Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

21:59
Zirvede puan farkı açıldı Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:48
Juventus’tan En-Nesyri için resmi açıklama
Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
18:29
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 22:11:26. #7.11#
SON DAKİKA: TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.