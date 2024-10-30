TMSF, Enerji Şirketlerini İhaleye Çıkardı

Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yenilenebilir enerji ve e-mobilite alanlarında güçlü yatırımlarıyla dikkat çeken RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret AŞ ve Muradiye Elektrik Üretim AŞ ile Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret AŞ, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle açık ihale usulü ile "Şartname"de belirtilen kayıt ve şartlarla satışa sundu.

İhaleye çıkan söz konusu şirketlerin yönetimi 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyıma devredilmiş, mülkiyeti de Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıyla Hazine'ye geçmişti. 2002 yılından bu yana Erciyes Anadolu Holding'in kimya sektöründeki öncü markası olarak faaliyet gösteren, üstün kalite ve hizmet anlayışıyla dünya çapında tanınan ve otomotivden mobilyaya, ev tekstilinden endüstriyel çözümlere kadar geniş bir yelpazede sektörün ihtiyaçlarına uygun ürünler sunan Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret AŞ'nin muhammen bedeli 3 milyar 150 milyon TL olarak duyuruldu.

Bünyesinde bulunan Van'ın Muradiye ilçesindeki hidroelektrik santralleri ile 42,30 MWm'lık kurulu güce sahip Muradiye Elektrik'in muhammen bedeli 2 milyar 100 milyon TL. Elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği alanındaki yatırımlarıyla adını sıkça duyuran RHG Enertürk Enerji; farklı illerde bulunan yedi hidroelektrik santrali (HES) ve İstanbul ili Silivri ilçesindeki rüzgar enerji santraliyle (RES) birlikte satışa çıkıyor. Toplam kurulu gücü 221,73 MWm olan RHG Enertürk Enerji'nin muhammen bedeli 6 milyar 200 milyon TL olarak duyuruldu. Yatırımcılar satış ilanında belirtilen şartları sağladıkları takdirde, 'TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul' adresinden ihale şartnamesini alarak belirlenen tarihlerde ilgili tesisleri gezebilecek ve şirketlere ilişkin detaylı bilgilere elektronik ortamda sunulacak olan bilgi odasından erişim sağlayabilecek.

İhale şartnamesi kapsamında hazırlanan kapalı teklif zarflarının, bildirilen son başvuru tarihine kadar 'TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul' adresine elden teslim edilmesi gerekiyor. Kapalı zarf ile verilen teklifler ihale tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda düzenlenecek toplantıyla teklif veren yatırımcıların huzurunda açılarak, İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ardından açık artırmaya geçilecek.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi "TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul' adresi, https://www.tmsf.org.tr internet sitesi veya 0.212.3402412/0.212.3401494 no.lu telefonlardan alınabilecek.

Form Sünger

Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası'na Erişim Tarihleri: 04.11.2024 - 29.11.2024. Son Başvuru Tarihi: 02.12.2024 Saat: 16: 30. İhale Tarihi: 03.12.2024 Saat: 10: 00

Muradiye Elektrik

Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası'na Erişim Tarihleri: 04.11.2024 - 29.11.2024. Son Başvuru Tarihi: 02.12.2024 Saat: 16: 30. İhale Tarihi: 04.12.2024 Saat: 10: 00

RHG Enertürk Enerji

Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası'na Erişim Tarihleri: 04.11.2024 - 29.11.2024. Son Başvuru Tarihi: 02.12.2024 Saat: 16: 30. İhale Tarihi: 05.12.2024 Saat: 14: 00 - KAYSERİ