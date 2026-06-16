TMSF, FETÖ'ye Karşı Davayı Kazandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) açtığı davayı kazandı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası AŞ İflas İdaresinin ABD'de açtığı alacak davasında karar çıktı.

New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Amity School'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

Davanın konusu, Bank Asya tarafından 2011'de okul binası alımı ve tadilat çalışmaları için kullandırılan toplam 15,5 milyon dolarlık kredi olurken 5 ayrı parça halinde verilen kredilerin bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz olarak tahsis edildiği belirtildi.

Dosyadaki bilgilere göre, söz konusu krediler, dönemin Banka Denetim Kurulu Üyesi ve A grubu hissedarlarından Ali Akbulut'un referansı ile kullandırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi ödemelerini durduran okul yönetimi, ABD'deki davada Bank Asya'nın iflasının siyasi nedenlerle gerçekleştiğini ileri sürerek kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu ancak New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, 1 Haziran 2026 tarihli kararında bu iddiaları esastan reddederek, alacağın faizleriyle birlikte tahsil edilmesine karar verdi.

Öte yandan, kredilere ilişkin düzenlenen BDDK raporlarında, borçlu hakkında yeterli mali inceleme yapılmadan yüksek tutarlı ve uzun süre geri ödemesiz kredi tahsis edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Söz konusu kredi süreçlerinde görev alan bazı banka yöneticileri hakkında Türkiye'de mali sorumluluk ve zimmet davalarının da sürdüğü öğrenildi.

Kararla birlikte TMSF'nin, yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor.