TMSF, Lüks Araçları İndirimli Satışa Sunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TMSF, Lüks Araçları İndirimli Satışa Sunacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), el konulan lüks araçları indirimli bir şekilde satışa sunacak. Bu durum, lüks araç almayı planlayan tüketiciler için büyük bir fırsat olacak. TMSF'nin bu adımı, el konulan araçların değerini korumak ve hızlı bir şekilde elden çıkarmak amacıyla atıldı.

10.10.2024 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yeni muhammen bedellerle araç ihalesi düzenleyecek. TMSF daha önceki ihalelerde satılmayan araçları farklı oranlarda indirim yaparak yeniden satışa çıkardı. Aralarında Bentley, Mercedes, Porsche gibi lüks markaların da bulunduğu otomobiller, 7 Kasım tarihinde TMSF'nin Esentepe'de bulunan binasında düzenlenecek ihale ile satılacak.

Satış ihalesine konu araçların teminat tutarları şöyle:

1) 06HRB95 plakalı Bentley marka araç için 241.320.- TL,

2) 31ADU951 plakalı Renault marka araç için 17.320.-TL,

3) 31TS022 plakalı Volkswagen marka araç için 12.800.-TL,

4) 34BCK30 plakalı Porsche marka araç için 171.360.-TL,

5) 34BIG697 plakalı Ford marka araç için 30.520.-TL,

6) 34DDA507 plakalı Mercedes-Benz marka araç için 115.960.-TL,

7) 34DDD185 plakalı AUDI marka araç için 150.800.-TL,

8) 34NZR79 plakalı BWM marka araç için 156.760.-TL,

9) 34TK906 plakalı Ford marka araç için 9.280.-TL.

TMSF lüks araçları indirimli satacak... Listede Bentley, Mercedes, Porsche, Audi var...

TMSF "ARACILAR"A KARŞI UYARMIŞTI

TMSF lüks araçları ucuza ayarlayabileceğini iddia eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarmıştı. Söz konusu basın açıklamasında "Kamuoyunda 'çantacı, aracı, komisyoncu' gibi isimlerle tanımlanan kötü niyetli şahıslara karşı dikkatli olunması gerektiği, duyurusu yapılmadan, çok düşük bedellere araç alınmasının mümkün olmadığı" vurgulanmıştı. TMSF'nin resmi internet sitesinde lüks araç ihalesinden başka araç satış ihale duyuruları da yer alıyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMSF, Lüks Araçları İndirimli Satışa Sunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:10 Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı
22:49 Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu’nun bir sonraki takımını açıkladı Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı
22:01 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini “Helal Sertifika“ adı altında satıyormuş Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 16:44:19. #1.11#
SON DAKİKA: TMSF, Lüks Araçları İndirimli Satışa Sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.