TMSF, Özel Avcılar Hastanesi'ni Satışa Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TMSF, Özel Avcılar Hastanesi'ni Satışa Çıkardı

TMSF, Özel Avcılar Hastanesi\'ni Satışa Çıkardı
29.08.2025 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMSF, 600 milyon lira muhammen bedelle Özel Avcılar Hospital'ı kapalı zarf ve açık artırma ile satıyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilen ve eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kurucusu olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

MUHAMMEN BEDEL 600 MİLYON TL

Muhammen bedelinin 600 milyon lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. TMSF ilgili bütünlüğü mayıs ayında da 768 milyon 100 bin lira muhammen bedelle satışa sunmuştu.

İHALE ŞARTLARI DA BELLİ OLDU

İhaleye katılabilmek için 60 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 16 Eylül saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 17 Eylül saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

ÖZEL AVCILAR HOSPİTAL BEBEK ÖLÜMÜNDE HATALI BULUNDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen davada, 10 bebeğin ölümüne ilişkin adli tıp raporları hazırlanmıştı. İstanbul'da yeni doğan bebeklerin anlaşmalı hastanelere yönlendirilerek haksız kazanç sağlandığı ve ölümler yaşandığı iddiaları üzerine başlatılan dava kapsamında hazırlanan rapor, kritik bulgular ortaya koymuştu.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Kerem Muhammet Tokluoğlu isimli bebeğin ölümünde eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kurucusu olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi'nin hatalı olduğu vurgulanmıştı. Raporda şöyle denilmişti; "Hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinin işletmesinin sözleşme ile başka bir şirkete devredilmesi, yenidoğan yoğun bakım servisinde takip-tedavi süreçlerinde hekimler yerine hemşireler ile yetkisiz yardımcı sağlık personeli görevlendirilmesi ve gerekli denetim yükümlüğünün yerine getirilmemiş olmasının Özel Avcılar Hospital Hastanesi yönetiminin organizasyon hatası olarak değerlendirildiği oy birliği ile mütalaa olunur."

Kaynak: AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Mehmet Müezzinoğlu, Yenidoğan Çetesi, Sağlık Bakanı, Yenidoğan, istanbul, Ekonomi, Avcılar, Sağlık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMSF, Özel Avcılar Hastanesi'ni Satışa Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho’nun Ali Koç’un elini sıkmadığı anlar Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar
Dekar başına 1,5 ton verim bekleniyor Kilosu 150 lira Dekar başına 1,5 ton verim bekleniyor! Kilosu 150 lira
Sakarya’da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı Sakarya'da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı
Eda Erol bu akşam evleniyor Damat gelin evinden davul zurnayla aldı Eda Erol bu akşam evleniyor! Damat gelin evinden davul zurnayla aldı
Ülkeyi felakete sürükleyen salgın Ölü sayısı 75’e ulaştı Ülkeyi felakete sürükleyen salgın! Ölü sayısı 75'e ulaştı
Aralarında dünya devleri de var Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Aralarında dünya devleri de var! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

10:23
Ümit Karan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nden alacağı sonuçları tahmin etti
Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
09:59
İtirafçı Adem Soytekin, İmamoğlu’ndan gelen teklifi anlattı: Konuşma seni vekil yapalım
İtirafçı Adem Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşma seni vekil yapalım
09:47
Gazze’de kahreden görüntü
Gazze'de kahreden görüntü
09:19
Türkiye’nin dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
Türkiye'nin dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
08:50
Altın güne rekorla başladı
Altın güne rekorla başladı
08:13
Kulüp başkanını kafede yemek yerken öldüren şüpheli Edirne’de yakalandı
Kulüp başkanını kafede yemek yerken öldüren şüpheli Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2025 10:26:19. #7.11#
SON DAKİKA: TMSF, Özel Avcılar Hastanesi'ni Satışa Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.