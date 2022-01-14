TOBB'dan German Marshall Fund ile yapılan iş birliğine ilişkin açıklama

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), German Marshall Fund (GMF) ile iş birliğine yapılan eleştirilere ilişkin, " Brüksel, Paris, Berlin, Washington'da kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleştirilen bu programlarda Türkiye'nin ekonomik potansiyeli ve ülkemiz tezleri ABD ve Avrupa'daki hükümet, iş dünyası ve düşünce kuruluşları çevrelerine anlatılmaktadır" açıklamasını yaptı.

TOBB, German Marshall Fund ile yapılan işbirliğine yönelik eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, TOBB'un Türkiye'nin ticari ilişkilerinin önünü açmak, geliştirmek ve Türkiye'nin yurt dışı lobi faaliyetlerine destek vermek amacıyla her zaman aktif bir rol aldığı belirtildi. Avrupa Birliği, ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uluslararası etkinlikler yapıldığı ve yapılmaya da devam edileceği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye'nin ticari ilişkilerinin önünü açmak, geliştirmek ve Türkiye'nin yurt dışı lobi faaliyetlerine destek vermek amacıyla her zaman aktif bir rol almıştır. Bu kapsamda Avrupa Birliği, ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uluslararası etkinlikler yapılmıştır ve yapılmaya devam edilecektir. İlgili bakanlığın olumlu görüşü ile bu faaliyetler düzenlenirken yurt dışında lobi gücü ve kamuoyunu etkileme imkanı yüksek kuruluşlarla da iş birliği yapılmaktadır. TOBB ile German Marshall Fund (GMF) arasında da bu kapsamda bir dizi programlar yapılmıştır. Brüksel, Paris, Berlin, Washington'da kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleştirilen bu programlarda Türkiye'nin ekonomik potansiyeli ve ülkemiz tezleri ABD ve Avrupa'daki hükümet, iş dünyası ve düşünce kuruluşları çevrelerine anlatılmaktadır. Türkiye'den kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer ve devlet adamlarımız da programlarda yer almış ve ülkemizin görüşlerini tüm bu çevrelere aktarma fırsatı bulmuşlardır. Türkiye karşıtı lobilerin ülkemize karşı harekete geçtiği, bilgi kirliliğinin arttığı bir dönemde ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve oluşturulmak istenen negatif kamuoyu algısının önüne geçmek üzere uluslararası arenadaki faaliyetlerimizin artması gerektiği bir dönemdeyiz. Hal böyleyken ve ülkemizin son yıllarda yurt dışında karşı karşıya bırakıldığı durum ortadayken, TOBB'un ülkemiz lehine German Marshall Fund (GMF) ile yaptığı yurt dışı lobi faaliyetlerine 'çamur at izi kalsın' düşüncesi ile getirilmek istenen akıl dışı suçlamaları, karalama çabalarını hayretle ve üzüntüyle karşılıyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz." - ANKARA