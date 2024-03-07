TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Ankara\'da bir araya geldi

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ankara'da bir araya geldi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) üst kurul üyeleri ve il başkanları, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ankara'da bir araya geldi. TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun yeni seçilen üst kurul üyelerinin tanıtıldığı programa, oda ve borsaların kadın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, kadın meclis başkan ve üyeleri ile kadın genel sekreterleri katıldı. TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, yaptığı konuşmada oda-borsa camiasının kökeninin Ahilik teşkilatına dayandığını belirterek, "Ahiliğin kadınlar teşkilatı olan Bacıyan-ı Rum neyse, şimdi de Kadın Girişimciler Kurulumuz odur" diye konuştu.

Yavuz, Türkiye'de girişimcilik, kadın girişimciliği ve kadın istihdamı konuşulmaya başlandıysa ve gelişme sağlandıysa bunda en büyük rolü TOBB'un, Kadın ve Genç Girişimci Kurullarının üstlendiğini ifade etti.

"Girişimci adaylarının önlerindeki en önemli örnek rol model sizlersiniz"

Yavuz, Türkiye'de girişimcilik, kadın girişimciliği ve kadın istihdamında yaşanan gelişmelerde TOBB'un, Kadın ve Genç Girişimci Kurullarının büyük emek sahibi olduğunu belirterek, "Kurullarımızın sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın da en büyük girişimci ağı haline geldiğini büyük bir gururla her fırsatta ifade ediyoruz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz, girişimciliğin özendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde her zaman rol model ve yol gösterici olmuştur. Girişimci adaylarının önlerindeki en önemli örnek, rol model sizlersiniz. Türkiye'de yeni girişimciler ortaya çıksın diye, sizlerin vizyonuna ve yol göstermesine ihtiyacımız var. Network'ün iş hayatında başarının anahtarlarından birisi olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda birliğimizin 13 yıldır aralıksız gerçekleştirdiği g3 Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu'na aktif olarak katılıyorsunuz. Burada Türkiye'nin en başarılı girişimcileriyle binlerce kadın girişimci ve girişimci adayının tanışmasını sağladık" dedi.

"Hedefimiz, kadın girişimci oranını daha da yukarılara taşımaktır"

TOBB Kadın ve Genç Girişimci Kurullarının kadınların ekonomik hayata katılımları için becerilerini geliştirmek üzere birçok başarılı faaliyete imza attıklarını vurgulayan Yavuz, "Şimdi hedefimiz, kadın girişimci oranını daha da yukarılara taşımaktır. Buna destek vermek üzere kamu ihalelerinde kadın imalatçının

ürünlerinin yüzde 15 kota ile alınarak, kadın girişimcilerin teşvik edilmesini her fırsatta dile getiriyoruz" diye konuştu.

Yavuz, nüfusun yarısını oluşturan kadınların ekonomide erkeklerle eşit düzeye çıkması için daha çok çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, "Sizlerin gayretleriyle kadınların toplumsal hayattaki konumu daha da güçlenecek, kadın girişimciler çok daha fazla kaynağa erişecek, kadın girişimciliğini geliştirmek için çok daha etkin kamu politikaları hayata geçirilecek. Bugün kurulumuza üye 7 bine yakın girişimci kadın, oda ve borsalarımızın koordinasyonunda sahada aktif olarak bu amaç için çalışıyor. Cumhuriyetimizin 2'inci yüzyılında dünyadaki yeri, tarihteki yerine yaraşan bir Türkiye için çalışmayı ve üretmeyi bir hedef haline getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Kadının işgücüne katılımı ekonomik açıdan bir gerekliliktir"

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise, ekonomide ve sosyal yaşamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının nüfusun yarısını oluşturan kadınların yaşamın tüm alanlarına aktif katılımları ile mümkün olduğunu belirterek, "Dünyadaki toplam çalışma saatinin 3'te 2'si kadınlara ait iken, dünya gelirinin sadece yüzde 10'u kadınlara ait. Avrupa Birliği ülkelerinde 100 kadından 60'ı çalışırken, bizde 100 kadından 31'i üretime ve işgücüne katılmaktadır. Katılsa da görünmez emek denen ücretsiz işler yapmaktadırlar. Kadının işgücüne katılımı ekonomik ve sosyal yaşamının sürdürülebilirliği açısından bir gerekliliktir" dedi.

"Ekonomik krizler ve adaletsiz büyüme kadınların iş hayatına katılmaları ile düzelecektir"

Öztürk, ekonomide kadınların önemine vurgu yaparak, "Dünya genelinde var olan ekonomik krizler ve adaletsiz büyüme kadınların iş hayatına katılmaları ile düzelecektir. Eğer kadınlar ekonomiye erkeklerle eşit oranda katkı sağlarsa gayrisafi milli hasıla büyüyecek, yoksulluk azalacak, karar alma süreçleri kısalacak, toplumsal hayat iyileşecek ve dünya barışı da güçlenecektir" dedi.

Konuşmaların ardından TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Nurten Öztürk ve KGK üst kurul üyeleri ve il başkanları toplu olarak fotoğraf çekildi. - ANKARA