TOBB Sanayi Kapasite Raporu Sayısı Yüzde 10 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Sanayi Kapasite Raporu Sayısı Yüzde 10 Arttı

TOBB Sanayi Kapasite Raporu Sayısı Yüzde 10 Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından mayısta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 10 artarak 4 bin 551 oldu. İstanbul, en çok kapasite raporu düzenlenen il olarak öne çıktı.

06.06.2024 10:27
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından mayısta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 10 artarak 4 bin 551 oldu.

TOBB, mayıs ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta onaylanan kapasite raporu sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 25,4 arttı.

Geçen ay onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda ise yüzde 10 yükselişle 4 bin 551 oldu.

En çok kapasite raporu düzenlenen il sıralamasında 1180 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Bu ili 328 raporla Bursa ve 324 ile Ankara izledi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Mayıs 2023'te 97 bin 64 iken geçen ay 1072 azalışla 95 bin 992'ye geriledi.

Çalışan sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artışla 4 milyon 4 bin 174 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

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