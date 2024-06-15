TOBB, TESK ve TŞOF Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hisarcıklıoğlu, mesajında, bayramların dayanışma ve yardımlaşma duygularıyla anlam kazandığını belirtti. Tüm insanlar için kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu bir bayram dileyen Hisarcıklıoğlu, "Mübarek Kurban Bayramı'nı idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, insanların dayanışma ve paylaşma içerisinde girdiği, bir birlik ve beraberlik günüdür. Dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş ve kargaşanın içerisinde zor şartlar altında yaşayan Müslümanların ve bütün insanlığın barışa, huzura ve insanca yaşam şartlarına bir an önce kavuşması en büyük temennimizdir. Türk iş dünyası adına, mübarek Kurban Bayramı'nın büyük milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Palandöken de Kurban Bayramı'nı coşku ve mutlulukla karşılamanın sevincini yaşadıklarını bildirdi. Bayramın yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel örneği olduğunu ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Paylaştıkça anlam kazanan bayramlarımız yardımların yerine ulaşması, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve küslerin barışması için büyük bir fırsattır. Bu bayramda da yardıma muhtaç olanların yanında olmayı, gönül kapılarımızı ve sofralarımızı onlarla paylaşmayı unutmayalım. Bayramın manevi atmosferinde büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını alalım, küçüklerimize bayramın anlam ve önemini anlatarak onları sevindirelim. Türk esnaf ve sanatkarları adına mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum. Tüm vatandaşlarımız için ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, küslüklerin ve kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve muhabbetin pekiştiği mübarek bir bayram temenni ediyorum. Kurban Bayramı bolluk, bereket ve hayırlara vesile olsun."

Palandöken, bu yıl Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen Babalar Günü'nde babaların unutulmaması gerektiğini belirtti.

Apaydın ise mesajında Kurban Bayramı'nın paylaşma ve dayanışma duygularını yoğunlaştıran özel bir zaman olduğunu bildirdi. Bayram vesilesiyle dargınlıkları ve küslüğü bir kenara bırakıp affetmeyi, barışmayı ve güzel duyguların kalplere hakim olmasını dileyen Apaydın, "Şoför camiası adına tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu müstesna günlerde seyahat ederken olası yoğunluğun göz önünde bulundurulmasını, trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli ve duyarlı olunmasını özellikle istirham ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.