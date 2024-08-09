TOBB Üyesi: Sıfır araç satışları iyi durumda - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TOBB Üyesi: Sıfır araç satışları iyi durumda

TOBB Üyesi: Sıfır araç satışları iyi durumda

TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, sıfır araç satışlarının iyi olduğunu ve satışların eskiye oranla daha iyi durumda olduğunu belirtti. Ayrıca, emlak ve araç satışına yeni düzenlemelerin getirileceği açıklandı.

09.08.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde sıfır araç satışlarının iyi olduğunu söyleyen TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Haziran ayının 15'inden bugüne kadar bizim sektörde yukarı yönlü ivme oldu. Şu anda satışlarımız eskiye oranla daha iyi" dedi.

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, sıfır ve ikinci el araç piyasasının genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sıfır otomobil satışlarının iyi olduğunu, bayilere yeterince araç geldiğini söyleyen Batı, "Ticaret Bakanlığımızın yaptığı açıklamaya göre, 7 Temmuz'da güvenlik paketi eksik olan tüm araçların satışı yasaklanacaktı. Haziran sonundan 7 Temmuz'a kadar olan süreçte güvenlik paketi eksik olan araçlarda çok ciddi indirimler ve kampanyalar oldu. İndirimlerin bir kısmı da şu anda tekrar kaldırılmaya başlandı çünkü eldeki stok araçlar eridi. Diğer güvenlik paketi olan araçların hepsinde de şu anda satışlar son derece iyi durumda. Vatandaş istediği aracı bulabiliyor" dedi.

"Satışlarımız eskiye oranla daha iyi"

Fahrettin Batı, sıfır araçlara gösterilen rağbet dolayısıyla ikinci el sektöründe de daralma yaşandığını belirterek, "Haziran ayının 15'inden bugüne kadar bizim sektörde yukarı yönlü ivme oldu. Şu anda satışlarımız eskiye oranla daha iyi" diye konuştu.

Emlak ve araç satışına yeni düzenleme

Satışlarda muhtemel usulsüzlükleri önlemek amacıyla çeşitli önlemlerin alındığını ve alınmaya devam edeceğini bildiren TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Ticaret Bakanlığımız, emlakçılar ve oto galeriler üzerine yapmış olduğu yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Vatandaş, aracını ya da mülkünü satarken e-devlet üzerinden bir emlakçıya ya da bir oto galeri yetkilisine yönlendirilecek. Bu yönlendirme üzerinden bir ilanın birden fazla şahıslar tarafından satışa girilmesi engellenecek. Mülkün ya da arabanın satıldığı da ilan sitelerinde netleşecek. Üçüncüsü de bu firmalar yapmış oldukları satışlardan da sorumlu olacaklar" şeklinde konuştu.

"Bu uygulamayla spekülatif ya da kötü niyetle ticaret yapanların önüne geçilecek"

Batı, bu önlemlerin avantajlarından bahsederek, "Öncelikle, bir aracı birden fazla şekilde ilana giriyorlar. Sanki aracı farklı araçlarmış gibi gösteriyorlar. Bu uygulamayla spekülatif ya da kötü niyetle ticaret yapanların önüne geçilecek. Aynı zamanda insanlarımız almış olduğu aracın gerçek ve doğru kişiler tarafından ilana verildiğini görecekler. Bu bakımdan o da uygulanırsa son derece iyi olacak. Uygulama 15 Eylül itibariyle de kesin olarak yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.

"Herkes sorguya çekilecek, büyük cezaları olacak"

Kayıt dışı ekonomiden rahatsız olduğunu, yetkililerin de bu konuda çeşitli önlemler aldığını da kaydeden Fahrettin Batı, "Maliye Bakanlığının bu konuda çok ağır yaptırımları olacak. Çok ciddi çalışmaları var. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Noter'den yapılan satışlarda entegre şekilde çalışacak. Ben Fahrettin Batı olarak bir araç sattığımda bu yapılan araç satışı hem Ticaret Bakanlığının, hem Emniyet Genel Müdürlüğünün, hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sayfasına düşecek. Dolayısıyla, 3'ten fazla araç satan, akrabasının üzerinden vekaletli araç satan ya da asgari ücretle bir iş yerinde çalışıp da üzerine 3 araç devir işlemi yapan herkes sorguya çekilecek. Bunun büyük cezaları olacak. Cezaların affı olmayacak" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Üyesi: Sıfır araç satışları iyi durumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:43 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:14:35. #1.12#
SON DAKİKA: TOBB Üyesi: Sıfır araç satışları iyi durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement