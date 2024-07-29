TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil, Bölge Ziyaretlerine Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil, Bölge Ziyaretlerine Başladı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, iş dünyasının sorunlarını dinlemek ve istişarelerde bulunmak amacıyla bölge ziyaretlerine başladı. Üç günlük ziyaret programı kapsamında Mardin TSO, Kızıltepe TSO, Nusaybin TSO, Kızıltepe TB, Nusaybin TB, Batman TSO, Siirt TSO, Batman TB, Bingöl TSO, Muş TSO ve Diyarbakır TSO'yu ziyaret edecek olan Yeşil, bölge illerinde iş dünyasının sorunlarını dinleyecek ve istişarelerde bulunacak.

29.07.2024 21:53
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, iş dünyasının sorunlarını dinlemek ve istişarelerde bulunmak amacıyla bölge ziyaretlerine başladı.

Üç günlük ziyaret programı kapsamında Mardin TSO, Kızıltepe TSO, Nusaybin TSO, Kızıltepe TB, Nusaybin TB, Batman TSO, Siirt TSO, Batman TB, Bingöl TSO, Muş TSO ve Diyarbakır TSO'yu ziyaret edecek olan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı (DTB) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil, bölge illerinde iş dünyasının sorunlarını dinleyecek ve istişarelerde bulunacak. İlk gün DTB Başkanı Engin Yeşil, Mardin TSO, Kızıltepe TSO, Nusaybin TSO, Kızıltepe TB, Nusaybin TB başkanlarını ziyaret eden Yeşil, ziyaretin anısına üzerinde nazar boncuğu bulunan şilt hediye etti Bölgedeki oda ve borsalara yaptığı ziyaretler hakkında bilgi veren DTB Başkanı Engin Yeşil, bölgede iş dünyasının başta finansmana erişim ve teşvik uygulamaları olmak üzere benzer sorunlar yaşadığını belirterek, sorunların çözümü için ortak akıl ve istişareye önem verdiklerinin altını çizdi. Bölge illerinin sorunlarını TOBB Yönetim Kurulu'nda gündeme getirmek üzere bölge gezisi düzenlediklerini anlatan Yeşil, ancak bu şekilde bölge illerinin ekonomik ve sosyal anlamda yaşadıkları sorunlara çözüm bulunabileceğini belirterek, "TOBB yönetimini temsilen bölge oda ve borsalara ziyaretlerimizi daha da sıklaştırıp, irtibatımızı daha etkin bir hale getirip, sorunlarımızın ve taleplerimizin takipçisi olacağız. Yaptığımız görüşmeler ve toplantılar sonucunda elde ettiğimiz verilerle hazırlanacak ve bölge illerimizin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir raporu, TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile paylaşacağız. Bizler, bölgesel kalkınmanın önündeki engellerin kaldırılması ve diğer bölgelerle aramızdaki gelişmişlik seviyesinin minimuma düşürülmesi adına bölgedeki oda ve borsalarımızla birlikte şehirlerimize ekonomik ve sosyal alanlarda katma değer sağlayacak, yaşadığımız kentleri bir adım daha ileriye taşıyacak her türlü çalışmanın içerisinde olmaya çaba gösteriyoruz. Görüştüğümüz oda ve borsaların değerli yönetim kurulu başkanları da bölgesel güç birliği için aynı heyecanı taşıyor. Artık kaybedecek zamanımız yok. Şehirlerimizin ve bölge iş dünyamızın geleceği adına motivasyonumuzu ve gücümüzü aynı hedefe yönlendirmek zorundayız. Birlikte hareket edip, daha güçlü olacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil, Bölge Ziyaretlerine Başladı - Son Dakika

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