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Togg, 2025'te Avrupa yollarında olacak - Son Dakika

Togg, 2025'te Avrupa yollarında olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili Togg'un 2025 yılında Avrupa yollarında görüleceğini söyledi.

17.11.2023 09:08

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Brüksel temasları kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Togg hakkında da konuşan Bakan Kacır, yerli otomobilin 2025'te Avrupa'da da kullanılacağını söyledi.

"2025'TE AVRUPA YOLLARINDA GÖRECEĞİZ"

Ön siparişi verilen 20 bin Togg'un yıl sonuna kadar sahiplerine teslim edileceğini belirten Kacır, "2024 sonu itibarıyla Togg artık Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edilme noktasına gelmiş olacak ve 2025'te Avrupa yollarında her geçen gün artan sayıda Togg göreceğiz." dedi.

Bakan Kacır, Togg'un doğuştan akıllı ve elektrikli bir otomobil olarak tasarlandığını anımsatarak, "Aslında Togg başlı başına Türkiye'nin yeşil dönüşümünün ve karbon nötr vizyonunun en somut örneklerinden birisidir." diye konuştu.

"ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YENİ YATIRIM HABERLERİ GELECEK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, elektrikli araçlar konusunda çok sayıda uluslararası firma ile görüştüklerini kaydederek, Türkiye'de günden güne bu alanda yeni yatırım haberlerinin alınacağını anlattı.

Tesla ve başka şirketler ile de irtibatta olduklarını dile getiren Kacır, "Çinlilerin de çok ciddi bir ilgisi var. Türkiye'ye değer katacak her yatırımcıya kapımızı açtık. Yeter ki bir kazan kazan anlayışıyla hareket etsinler. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde yeni haberler duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK MUAZZAM BİR YATIRIM OLDU"

Toyota'nın şarj edilebilir hibrit üretiminde Avrupa'daki ilk adımını Türkiye'de attığını hatırlatan Kacır, "Geçtiğimiz haftalarda onun törenini gerçekleştirdik. Ford, elektrikli ticari araçlar üretmeye dönük yatırımı Yeniköy tesislerini tamamlamış oldu." şeklinde konuştu.

Kacır, söz konusu tesisin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Tesisin kapasitesi 105 binden 400 binin üzerine çıktı. Çok muazzam bir yatırım oldu. Sadece Ford araçlar değil Volkswagen araçlar da orada üretilecek. Bütün bunlar Türkiye'nin yeşil dönüşümünün bir parçası." ifadelerini kullandı.

Ulaştırmada sadece kara araçlarında değil raylı sistemlerde de elektrifikasyonu hızlandırdıklarına işaret eden Kacır, "E5000 elektrikli lokomotifimiz bir başka kritik proje. Bütün bu projelerin önümüzdeki dönemde sayısı artacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, TOGG, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg, 2025'te Avrupa yollarında olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Togg, 2025'te Avrupa yollarında olacak - Son Dakika
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