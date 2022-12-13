TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: 2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Berlin'de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 15. Genel Kurul toplantısının ardından gerçekleştirilen Türk-Alman Ekonomi Forumu programında sunum yaptı. Karakaş sunumu sırasında Togg için, "2024'ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ ÖNCELİKLİ DURUMDA

Planları doğrultusunda gelecek yılın mart ayı sonunda pazar alanı tanıtımı yapacaklarını belirten Karakaş, "Henüz yönetim kurulumuzla ülkeler bazında çok net bir önceliklendirme yapmadık. Etrafımıza baktığımızda yeni nesil araç üreticilerinin çok büyük bir kısmı önce Kuzey'de İskandinav ülkeleriyle başlıyor çünkü yeni markalara daha açıklar, elektrikli araçlara daha açıklar, altyapıları daha yaygın" dedi.

İKİNCİ NOKTA ALMANYA VE FRANSA

Karakaş sözlerinin devamında pazar için düşündükleri diğer noktaları da "Oradan da Central Europe dediğimiz Almanya ve Fransa'ya doğru geliyorlar. Biz de kuvvetle muhtemel bu şekilde ilerleyeceğiz" ifadeleri ile açıkladı.

ARAÇ TEST İÇİN ALMANYA'YA GÖNDERİLMİŞ

Gürcan Karakaş ayrıca, iki hafta önce Berlin'de görülen ve sosyal medyada viral olan Togg aracıyla ilgili ise aracın test için Almanya'ya getirildiğini söyledi. Üretilen araçları testlere gönderdiklerini ifade eden Karakaş, "Araçlar testlere giderken uzun bir hazırlık sürecinden geçiyor sadece dokümantasyon ve kalibrasyon değil. Testlerden geri bildirimler gelebilir. Bazılarının tabir ettiği gibi üretip üretip bir kenara koymuyoruz. O nedenle elimizde gerçekten yok. O araç Alman şirketiyle yaptığımız testler için Almanya'ya gelmişti. Park ederken Twitter'a yakalandık" dedi.