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TOGG ve Farasis'ten ortaklığıyla Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor - Son Dakika

TOGG ve Farasis'ten ortaklığıyla Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor

18.12.2021 13:31
TOGG ve Farasis'ten ortaklığıyla Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikasının kurulmaya başlandığını belirterek, "TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak." açıklamasını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Bursa İlinde Yapılacak Olan Batarya Hücresi ve Modül Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"nı değerlendirdi.

"TÜRKİYE'NİN İLK OTOMOBİL BATARYA FABRİKASI KURULUYOR"

Bakan Varank, Bursa'da kurulacak olan Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikasının müjdesini verdi. Bakan Varank "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor!" tweetiyle konuyu duyurdu.

"OTOMOTİV ENDÜSTRİMİZ İÇİN DEV BİR ADIM"

Paylaşımında, Siro Silkroad Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştireceği batarya hücresi ve modül üretim tesisi yapımına proje bazlı devlet yardımı verilmesini kapsayan karara yer veren Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak."

İşte Bakan Varank'ın yaptığı paylaşım:

Son dakika! Bakan Varank, batarya hücresi ve modül üretim yatırımına verilecek devlet yardımını değerlendirdi Açıklaması
TOGG ve Farasis'ten ortaklığıyla Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor

Mustafa Varank, Otomobil, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOGG ve Farasis'ten ortaklığıyla Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor - Son Dakika Ekonomi


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