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TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı - Son Dakika

TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı

12.11.2021 11:23

Türkiye'nin ilk yerli otomobili olacak olan TOGG'dan yeni model çalışmalarına başladı. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık" sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin dört gözle beklediği yerli otomobil TOGG'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde banttaki görüntüleri paylaşılan aracın bu sefer de C segment sedan modeliyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, C segment sedanla ilgili çalışmalara başladıklarını ifade etti.

C SEGMENTİ NEDİR?

C segmenti, Avrupa Komisyonu tarafından tanımlanan binek araç sınıflandırma sisteminde üçüncü kategoridir ve alt orta sınıf otomobiller için kullanılır. Euro NCAP "küçük aile otomobili" boyut sınıfına ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kompakt otomobil kategorisine eşdeğerdir.

BANTTAN FOTOĞRAFI PAYLAŞILMIŞTI

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un bant görüntüleri de geçtiğimiz günlerde resmi hesaptan paylaşılmıştı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yapılan paylaşımda, "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

"GELECEK YIL SONU BANTTAN İNECEK"

Diğer yandan, önceki günlerde TOGG bir Alman televizyon kanalında gündem oldu. Alman Televizyon Kanalı ZDF, "Türkiye'nin Otomobili, Tesla ve Volkswagen'e rakip mi?" başlığıyla TOGG'u tanıttı. Kanalın yayınında, "Türkiye'nin gücünü birleştirerek iddialı bir hedefe doğru ilerlediğine dikkati çekerken Türk üretimi elektrikli SUV modelinin gelecek yılın sonunda banttan inecek" sözleri kullanıldı.

TOGG'dan yeni model müjdesi! C segment sedanla ilgili çalışmalar başladı
TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı

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Son Dakika Ekonomi TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı - Son Dakika Ekonomi


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