Tohum desteğine 4 bin 400 çiftçi başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Tohum desteğine 4 bin 400 çiftçi başvurdu

11.10.2022 13:01
Tohum desteğine 4 bin 400 çiftçi başvurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu desteğine 4 bin 400 çiftçi başvuruda bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu desteğine 4 bin 400 çiftçi başvuruda bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirdiği "2022 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" başvuruları sona erdi. İl genelinde 120 bin hektar tarım arazisinin desteklendiği proje için 4 bin 400 üretici müracaat ederken, toplam 1.800 ton yem bitkisi tohumunun dağıtımına bu hafta içinde başlanması planlanıyor.

Üreticilere 1.150 ton arpa, 125 ton süt otu, 110 ton bezelye, 205 ton yulaf, 135 ton tritikale ve 89 ton fiğ olmak üzere toplam 1.800 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlanacak. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kocaeli'de eşini öldürüp PKK'ya katılmak istemişti! O sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi Kocaeli'de eşini öldürüp PKK'ya katılmak istemişti! O sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi Hatice Senem'in Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Verildi Hatice Senem'in Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Verildi Kocaeli haberleri | Kocaeli'de 53 bin 740 makaron ele geçirildi Kocaeli haberleri | Kocaeli'de 53 bin 740 makaron ele geçirildi
Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tohum desteğine 4 bin 400 çiftçi başvurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 ş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 17:44:34. #1.12#
SON DAKİKA: Tohum desteğine 4 bin 400 çiftçi başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement