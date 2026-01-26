Tokat Belediyesi\'nden üretime ve istihdama güçlü katkı

Tokat Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde hayata geçirilen "Tokat Kadınları Tokat İçin Üretiyor" projesiyle, kadın ve genç istihdamı artırılırken Tokat'a özgü yöresel lezzetlerin modern yöntemlerle üretilerek ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Tokat Belediyesi tarafından hazırlanan ve destek bütçesi için OKA ile imzaları tamamlanan "Tokat Kadınları Tokat İçin Üretiyor" projesi, kadın ve genç istihdamını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak hayata geçiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2025 kapsamında OKA tarafından kabul edilen proje ile Tokat'ta yöresel lezzetler üretim atölyesi kurulacak. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle arasında proje imza töreni gerçekleştirildi.

Proje kapsamında kurulacak olan yöresel lezzetler üretim atölyesi, özellikle kadınların ve gençlerin istihdama katılımını kolaylaştırmayı, gastronomi alanında nitelikli iş gücü yetiştirmeyi ve Tokat'a özgü geleneksel ürünlerin modern yöntemlerle ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Merkezde Tokat dolması başta olmak üzere keşkek, yağlı, tırtıl baklava, erişte ve bat gibi yöresel lezzetler dondurulmuş ya da vakumlu ambalajlarla satışa sunulacak.

Eğitim alırken üretecekler

Projeyle birlikte coğrafi işaretli Narince üzüm yaprağı kullanılarak Tokat mutfağının özgün tatları standart reçetelerle üretilecek hem eğitim hem de üretimin aynı anda yürütüldüğü sürdürülebilir bir model oluşturulacak. Eğitimler sonucunda yetişen personelin ürettiği ürünler doğrudan merkez aracılığıyla pazarlanacak; elde edilen gelir ise merkezin kapasitesinin artırılması ve ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi için kullanılacak.

Kadın istihdamına güçlü katkı

Üretken belediyecilik anlayışıyla Tokat'ın insan kaynağını ve kültürel zenginliğini merkeze alan projeleri kararlılıkla hayata geçirdiklerini vurgulayan Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "Kadın istihdamı konusunda yine çok güzel bir projeye daha imza attık. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Mehlika Dicle hanımefendiyle birlikte protokolümüzü imzaladık. 'Tokat Kadınları Tokat İçin Üretiyor' Projemizle Tokat'ımızda hem kadın istihdamına önemli bir katkı sağlamış olacağız hem de Tokat gastronomisini üreteceğimiz ürünlerle dünyaya tanıtmış olacağız. Tokat'ımızın mümbit topraklarında yetişen yerli ürünlerimizi, Tokat'ımızın bereketli mutfağını, kadınlarımızın emeğiyle ve gençlerimizin enerjisiyle üretime dönüştürüyoruz. 'Tokat Kadınları Tokat İçin Üretiyor' projesi yalnızca bir istihdam projesi değil; aynı zamanda şehrimizin gastronomi mirasını geleceğe taşıyan, yerel kalkınmayı güçlendiren bir vizyonun ürünüdür. Üreten, kendi ayakları üzerinde duran ve değerini markaya dönüştüren bir Tokat hedefiyle çalışıyoruz. SOGEP kapsamında hazırladığımız, OKA tarafından sağlanan destek ve Tokat Belediyemizin eş finansman katkılarıyla hayata geçirilecek. Tokat Belediyesi olarak projeye hem nakdi hem de ayni katkı sunarak sürecin güçlü ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. OKA Genel Sekreteri hemşehrimiz Mehlika Dicle hanımefendiye değerli desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tokat Belediyesi AR-GE Proje Koordinatörlüğümüz öncülüğünde yürütülen bu çalışmayla, sosyal belediyecilik ile üretken belediyeciliği bir araya getirerek Tokat'ımızın ekonomik ve sosyal gelişimine uzun vadeli katkı sunacağız. Tokat'ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - TOKAT