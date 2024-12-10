TOLDER Kuruldu, Lastik Sektörüne Yeni Bir Soluk!

Ekonomi

Tüm Otomotiv Lastikçileri Derneği (TOLDER), sektörde kalite standartlarını yükseltmek, yenilikçi çözümler geliştirmek ve sektör temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla kuruluşunu tamamladı.

TOLDER açıklamasına göre, Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) çatısı altında faaliyet gösterecek dernek, sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Türkiye lastik sektörünün gelişimini desteklemek ve sektördeki işletmelerin hak ve menfaatlerini korumak hedefiyle kurulan TOLDER, lastik satış ve servis kanallarındaki tüm işletmeleri, lastik üretici ve sektör temsilcilerini aynı çatı altında buluşturarak, sektörde etkili bir temsil gücü oluşturmayı, sektörel dönüşümü hızlandırarak Türkiye'yi uluslararası lastik piyasasında daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlıyor.

"Türkiye lastik endüstrisinin geleceğini şekillendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akduman, dernek olarak, yalnızca sektörel işbirliklerini güçlendirmekle kalmayacaklarını, aynı zamanda üyelerin haklarını koruyacak, yenilikçi çözümlerle sektörde fark yaratacaklarını ifade etti.

Akduman, hedeflerinin Türkiye lastik sektörünü dünya standartlarında bir oyuncu haline getirmek olduğunu kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye lastik sektörünü daha güçlü ve rekabetçi bir konuma taşımak, sektördeki kalite standartlarını artırarak hem yerel hem de uluslararası pazarlarda lider bir pozisyona gelmek önceliğimiz. Misyon olarak, sektörel gelişmeleri yakından takip etmek, üyelerine teknik ve hukuki destek sağlamak, eğitim programları düzenlemek ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmek gibi öncelikler belirlenmiştir. Sektörde yenilikçi projelere liderlik ederek, Türkiye lastik endüstrisinin geleceğini şekillendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz."

TOLDER Yönetim Kurulunda Akduman'a, Başkan Yardımcısı Kadir Kabakçı, Genel Sekreter Ahmet Erkan ve Sayman Eren Kaya eşlik ediyor. Yönetim Kurulu üyeleri Özer Mollamehmetoğlu, Yunus Samet Haliç ve Hakan Yörür de sektörün değişim dinamiklerini hayata geçirmek için sahada olacak.