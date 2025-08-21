Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini

Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
21.08.2025 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hükümetin 2026'da %11+%7, 2027'de %4+%4 ve 1.000 TL taban artış içeren teklifi memurlar tarafından reddedildi. Süreç hakem heyetine taşındı ve karar 31 Ağustos'a kadar açıklanacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ise Merkez Bankası enflasyon hedeflerini hatırlatarak 2026 için %19, 2027 için ise %9 zam öngördü.

Milyonlarca memur ve emeklisinin 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zam görüşmeleri ağustos başında başlamıştı. Ancak hükümetin son teklifine memur kesimi "hayır" dedi. Çarşamba günü yapılan toplantıda sendikalar, görüşmeleri hakem heyetine taşıma kararı aldı.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu işveren heyeti pazartesi günü sunduğu son teklifinde;

  • 2026'nın ilk 6 ayı için %10 olan zam teklifini %11'e, ikinci 6 ay için %6 olan teklifi %7'ye çıkardı.
  • 2027'nin ilk ve ikinci yarısı için %4'erlik zam oranında değişiklik yapmadı.
  • Ayrıca 15 Ağustos'ta gündeme gelen 1.000 TL taban aylık artışı son teklifte de yer aldı.

Memurlar bu teklifi yetersiz buldu.

HAKEM HEYETİNDE KİMLER VAR?

Hakem heyeti toplam 11 kişiden oluşuyor. Bunların;

  • 5'i sendika temsilcilerinden (Memur-Sen'den 2, Kamu-Sen'den 1, Birleşik Kamu-İş'ten 1 ve bir akademisyen),
  • 6'sı ise hükümet tarafından belirlenen bürokrat ve akademisyenlerden oluşuyor.

Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Toplu sözleşme görüşmelerinin hakeme taşınmasıyla birlikte, heyetin 5 gün içinde kararını açıklaması gerekiyor. Yasal düzenlemeye göre memur ve emeklilerin zam oranları 31 Ağustos'a kadar kesinleşmiş olacak. Kararlar oy çokluğuyla alınacak.

DAHA YÜKSEK ZAM ÇIKABİLİR Mİ?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

2026 İÇİN BEKLENTİ: Merkez Bankası enflasyon hedefinin %13-19 aralığında olduğunu belirten Yılmaz, hükümetin sunduğu %11+%7'lik teklifin toplamda %18'e denk geldiğini söyledi. Ancak 2026 için %1'lik ek artışla toplam %19 zam beklediğini dile getirdi.

2027 İÇİN BEKLENTİ: Merkez Bankası'nın %5-9 aralığında hedef koyduğunu aktaran Yılmaz, mevcut teklifin %8 olduğunu, fakat %1 ilaveyle %9 zam ihtimalinin öne çıktığını belirtti.

Yılmaz, "Toplu sözleşmenin mantığı memurlar için bir koruma kalkanı oluşturmak. Bu nedenle Merkez Bankası hedefleri doğrultusunda revize bir zam kararı çıkabilir" dedi.

Ekonomi, Finans, Güncel, Memur, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı
Edin Dzeko’dan Türkiye için flaş sözler Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 11:53:28. #7.13#
SON DAKİKA: Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.