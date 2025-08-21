Milyonlarca memur ve emeklisinin 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zam görüşmeleri ağustos başında başlamıştı. Ancak hükümetin son teklifine memur kesimi "hayır" dedi. Çarşamba günü yapılan toplantıda sendikalar, görüşmeleri hakem heyetine taşıma kararı aldı.
Kamu işveren heyeti pazartesi günü sunduğu son teklifinde;
Memurlar bu teklifi yetersiz buldu.
Hakem heyeti toplam 11 kişiden oluşuyor. Bunların;
Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.
Toplu sözleşme görüşmelerinin hakeme taşınmasıyla birlikte, heyetin 5 gün içinde kararını açıklaması gerekiyor. Yasal düzenlemeye göre memur ve emeklilerin zam oranları 31 Ağustos'a kadar kesinleşmiş olacak. Kararlar oy çokluğuyla alınacak.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
2026 İÇİN BEKLENTİ: Merkez Bankası enflasyon hedefinin %13-19 aralığında olduğunu belirten Yılmaz, hükümetin sunduğu %11+%7'lik teklifin toplamda %18'e denk geldiğini söyledi. Ancak 2026 için %1'lik ek artışla toplam %19 zam beklediğini dile getirdi.
2027 İÇİN BEKLENTİ: Merkez Bankası'nın %5-9 aralığında hedef koyduğunu aktaran Yılmaz, mevcut teklifin %8 olduğunu, fakat %1 ilaveyle %9 zam ihtimalinin öne çıktığını belirtti.
Yılmaz, "Toplu sözleşmenin mantığı memurlar için bir koruma kalkanı oluşturmak. Bu nedenle Merkez Bankası hedefleri doğrultusunda revize bir zam kararı çıkabilir" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?