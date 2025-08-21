Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini

Milyonlarca memur ve emeklisinin 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zam görüşmeleri ağustos başında başlamıştı. Ancak hükümetin son teklifine memur kesimi "hayır" dedi. Çarşamba günü yapılan toplantıda sendikalar, görüşmeleri hakem heyetine taşıma kararı aldı.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu işveren heyeti pazartesi günü sunduğu son teklifinde;

2026'nın ilk 6 ayı için %10 olan zam teklifini %11'e, ikinci 6 ay için %6 olan teklifi %7'ye çıkardı.

2027'nin ilk ve ikinci yarısı için %4'erlik zam oranında değişiklik yapmadı.

Ayrıca 15 Ağustos'ta gündeme gelen 1.000 TL taban aylık artışı son teklifte de yer aldı.

Memurlar bu teklifi yetersiz buldu.

HAKEM HEYETİNDE KİMLER VAR?

Hakem heyeti toplam 11 kişiden oluşuyor. Bunların;

5'i sendika temsilcilerinden (Memur-Sen'den 2, Kamu-Sen'den 1, Birleşik Kamu-İş'ten 1 ve bir akademisyen),

6'sı ise hükümet tarafından belirlenen bürokrat ve akademisyenlerden oluşuyor.

Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Toplu sözleşme görüşmelerinin hakeme taşınmasıyla birlikte, heyetin 5 gün içinde kararını açıklaması gerekiyor. Yasal düzenlemeye göre memur ve emeklilerin zam oranları 31 Ağustos'a kadar kesinleşmiş olacak. Kararlar oy çokluğuyla alınacak.

DAHA YÜKSEK ZAM ÇIKABİLİR Mİ?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

2026 İÇİN BEKLENTİ: Merkez Bankası enflasyon hedefinin %13-19 aralığında olduğunu belirten Yılmaz, hükümetin sunduğu %11+%7'lik teklifin toplamda %18'e denk geldiğini söyledi. Ancak 2026 için %1'lik ek artışla toplam %19 zam beklediğini dile getirdi.

2027 İÇİN BEKLENTİ: Merkez Bankası'nın %5-9 aralığında hedef koyduğunu aktaran Yılmaz, mevcut teklifin %8 olduğunu, fakat %1 ilaveyle %9 zam ihtimalinin öne çıktığını belirtti.

Yılmaz, "Toplu sözleşmenin mantığı memurlar için bir koruma kalkanı oluşturmak. Bu nedenle Merkez Bankası hedefleri doğrultusunda revize bir zam kararı çıkabilir" dedi.