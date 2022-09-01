81 kişilik kontenjan için başvuruda bulunan 162 kişi mülakata girdi - Son Dakika
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81 kişilik kontenjan için başvuruda bulunan 162 kişi mülakata girdi

01.09.2022 15:40
81 kişilik kontenjan için başvuruda bulunan 162 kişi mülakata girdi

Toplum Yararına Program (TYP) bünyesinde, Korkuteli genelindeki okullarda 9 ay boyunca temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere açılan 81 kişilik kontenjan için başvuruda bulunan 162 kişiye öğretmen evinde mülakat yapıldı.

Toplum Yararına Program (TYP) bünyesinde, Korkuteli genelindeki okullarda 9 ay boyunca temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere açılan 81 kişilik kontenjan için başvuruda bulunan 162 kişiye öğretmen evinde mülakat yapıldı.

Öğretmen evinde, Komisyon Başkanı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Bahattin Yılmaz ile Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Uysal'dan oluşan komisyonda, mülakata katılan 162 kişinin müracaatları değerlendirildi.

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Uysal, "Bilindiği gibi birkaç yıldır okullarımızda temizlik işlerinde personel çalıştırılmaktadır. Geçtiğimiz yıl bu çerçevede yardımcı personeller almıştık. Bu yıl yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi 81 personel alımı yapılacak. 81 kişilik ekip önemli ölçüde rahatlama sağlayacak" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Korkuteli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 81 kişilik kontenjan için başvuruda bulunan 162 kişi mülakata girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 81 kişilik kontenjan için başvuruda bulunan 162 kişi mülakata girdi - Son Dakika
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