Toroslar EDAŞ, Adana'da Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Toroslar EDAŞ, Adana'da Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü

Toroslar EDAŞ, Adana\'da Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü

Toroslar EDAŞ, Adana'da kesintisiz elektrik dağıtımı için 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini gerçekleştirdi. Şirket, müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla 13 bin 513 trafo ve 38 bin 325 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir enerji sağlamak için çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca aydınlatma armatürlerinin bakımı, trafo ve dağıtım merkezlerinin elden geçirilmesi, hattın bakımı ve yeni yer altı hatları tesis edilmesi gibi çalışmalar da tamamlandı. Toroslar EDAŞ, müşteri odaklı yaklaşımıyla 7/24 hizmet sunmaya devam ediyor.

01.08.2024 11:12
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Toroslar EDAŞ, Adana'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Adana'da yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Toroslar EDAŞ, Adana'da hizmet verdiği 13 bin 513 trafo ve 38 bin 325 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Adana için Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli'de 4 bin 462 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 1 pano ile 33 trafo ve 297 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 948 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Adana'da hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 330 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 3 bin 968 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 205 elektrik panosu ve 124 trafo merkezi montajı da tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2024 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Toroslar EDAŞ, toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 – 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket oldu. Şirketin Adana'da bakım ve yatırım çalışmaları sürecek. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Toroslar EDAŞ, Adana'da Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika

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