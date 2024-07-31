Toroslar EDAŞ, Kilis'te Elektrik Dağıtımı Hizmetlerini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Toroslar EDAŞ, Kilis'te Elektrik Dağıtımı Hizmetlerini Sürdürüyor

Toroslar EDAŞ, Kilis\'te Elektrik Dağıtımı Hizmetlerini Sürdürüyor

Toroslar EDAŞ, Kilis'te kesintisiz elektrik dağıtımı için bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını 2024 yılının ilk 6 ayında tamamladı. Yenileme ve yatırım çalışmaları kapsamında 308 trafo ve 3 bin 824 kilometre hat uzunluğu yenilendi. Ayrıca aydınlatma armatürlerinin bakımı yapıldı ve yeni yer altı hatları tesis edildi. Şirket, hedeflerine ulaştığını duyurdu ve müşterilere bilgi almak için çeşitli iletişim kanallarını kullanabileceklerini belirtti.

31.07.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toroslar EDAŞ, Kilis'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürüyor.

308 trafo ve 3 bin 824 kilometre hat uzunluğunda yenileme ve yatırım çalışmaları yapıldı.

Kilis Merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerinde 773 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 15 trafo ve 13 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 234 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

İlde 85 binden fazla müşteriye hizmet veren şirket, toplam 17 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis etti. Ekipler, kentte 360 yeni aydınlatma armatürünün, 12 elektrik panosunun ve 7 trafo merkezinin montajını gerçekleştirdi.Şirket böylece 2024 yılının ilk 6 ayında koyduğu hedeflere ulaştığını duyurdu.

Toroslar 186 Mobil Uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan soru ve sorunlara ilişkin bilgi alınabilir.

Kaynak: DHA

Kilis Merkez, Musabeyli, Toroslar, Polateli, Whatsapp, Elbeyli, Kilis, Yerel Haberler, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toroslar EDAŞ, Kilis'te Elektrik Dağıtımı Hizmetlerini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:17 Hizbullah’tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:02 Sanat dünyası Genco Erkal’ın ölümüyle yasa boğuldu Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 12:00:52. #1.11#
SON DAKİKA: Toroslar EDAŞ, Kilis'te Elektrik Dağıtımı Hizmetlerini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement