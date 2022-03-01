Tosyalı Holding, Algerie tesisinde üst üste ikinci dünya rekorunu kırdı - Son Dakika

Tosyalı Holding çatısı altında Cezayir'de faaliyet gösteren Tosyalı Algerie, 2021'de tek bir doğrudan indirgenmiş demir (DRI) modülüyle yıllık 2,285 milyon tondan fazla üretim gerçekleştirerek yeni bir dünya rekoru daha kırdı. Eski dünya rekoru da yine Tosyalı Algerie tarafından 2020 yılında kırılmıştı.

Tosyalı Holding'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, sürdürülebilirlik odaklı katma değer yaratan üretim anlayışıyla dünya rekorları kırmaya devam ediyor.

Tosyalı, 2019 yılında Midrex teknolojisi kullanarak dünyanın en büyük DRI modülünü devreye aldığı Tosyalı Algerie tesisinde, üst üste ikinci dünya rekorunu kırdı.

Tosyalı Algerie, 2021'de tek bir doğrudan indirgenmiş demir (DRI) modülüyle yıllık 2,285 milyon tondan fazla üretim gerçekleştirerek yeni bir dünya rekoru daha kırarken 2020 yılında yine dünya rekoru kırarak ulaştığı üretim rakamının da üzerine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Suhat Korkmaz, temel önceliklerinin operasyonel sürdürülebilirlik ve çevresel, sosyal ve yönetişim ilkelerine tam uyum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tosyalı Algerie DRI Tesisi'nde kırdığımız 2 yıl üst üste dünya üretim rekoru, operasyonel mükemmelliğimizin bir kanıtıdır. Cezayir'deki 3 bine yakın çalışanımızla bir ekip olarak bu başarı hikayesinin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu rekor aynı zamanda Cezayir'i dünya DRI endüstrisinde çok başarılı bir konuma getirdi. 2021 yılının son çeyreğinde, en yüksek teknolojiye sahip yeni bir DRI tesisi yapımını da içeren Tosyalı Cezayir'deki yatırımımızın son aşamasına başladık.

Bu yeni tesis, daha düşük karbon ayak izi ile bu alanda dünya çelik endüstrisindeki en iyi uygulamalardan biri olacak. Cezayir'deki bu yeni yatırım, sadece 2,5 milyon tonluk ek kapasite nedeniyle değil, aynı zamanda olumlu çevresel etkileriyle de büyük önem taşıyor. Tosyalı Cezayir'de şu an için dünyanın en gelişmiş DRI teknolojisini kullanarak düşük karbon ayak izine sahip çelik üretiyoruz ve Cezayir'e yaptığımız bu yeni teknoloji transferi ile çevresel etki açısından daha da rekabetçi olacağız."

"DRI üretim rekorunu ikinci kez kırmak, Tosyalı Holding'in beceri ve bilgi birikiminin gerçek bir kanıtıdır"

Midrex Technologies, Inc. Başkanı ve CEO'su Stephen C. Montague, Tosyalı Algerie'nin yönetimini ve personelini, tesis operasyonundaki mükemmelliklerinden dolayı tebrik etti.

Stephen C. Montague, "DRI üretim rekorunu ikinci kez kırmak, Tosyalı Holding'in beceri ve bilgi birikiminin gerçek bir kanıtıdır. Tosyalı ile ikinci bir DRI tesisinde çalışmaktan çok memnunuz. Doğrudan indirgeme, çelik endüstrisinin karbon ayak izini azaltmak için en iyi teknoloji ve bu tesis, gelecekte faaliyete geçtiğinde daha da fazla hidrojen kullanmak üzere tasarlanmıştır." bilgisini verdi.

Yeni tesis projesinin bir diğer iş ortağı SMS grubu Metalürji Başkanı Dr. Thomas Hansmann ise, "Tosyalı Algerie'nin ikinci DRI modülü için bu projenin bir parçası olmak bizim için bir ayrıcalık ve son yıllarda birlikte yapılan işlerimizin başarısının bir göstergesidir. Bu ek üretim kapasitesi, Tosyalı'ya karbondan arındırmada bir teknoloji liderliği ile uluslararası çelik pazarındaki varlığını genişletme fırsatı verecek ve aynı zamanda dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden biri olan Cezayir'in ekonomik ve endüstriyel gelişimine daha fazla katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

İkinci MIDREX Fabrikası Sözleşmesi Temmuz 2021'de imzalandı

Verilen bilgiye göre, Temmuz 2021'de Tosyalı Holding, Midrex ve bir SMS grubu şirketi olan Paul Wurth, Cezayir, Bethioua'daki (Oran) Tosyali Algérie çelik fabrikasında ikinci bir DRI tesisi kurmak için bir sözleşme imzaladı.

Yeni DRI tesisi, ilk tesise benzer şekilde 2,5 milyon ton soğuk DRI (CDRI) ve sıcak DRI (HDRI) üretecek ve gelecekte tüm Midrex Tesisleri gibi daha da fazla hidrojen ile çalışma kabiliyetine sahip olacak.

HDRI, sıcak bir taşıma konveyörü aracılığıyla yeni bir elektrik ark ocağına (EAF) beslenecek ve daha fazla EAF üretkenliği ve enerji tasarrufu sağlayacak.

Bir EAF ile eşleştirilmiş MIDREX süreci, bugün herhangi bir cevher bazlı çelik üretim şeklinin en düşük CO2 emisyonuna sahip bulunurken, çelikhane kesintileri sırasında tesis, işletim kabiliyetini en üst düzeye çıkaran tam kapasiteye kadar CDRI üretmeye devam edebiliyor.