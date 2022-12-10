Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor! TPAO Genel Müdürü Akdeniz'den de gaz emaresi aldıklarını söyledi - Son Dakika
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Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor! TPAO Genel Müdürü Akdeniz'den de gaz emaresi aldıklarını söyledi

10.12.2022 09:08

TPAO Genel Müdürü Bilgin, yakın zamanda terörden arındırılan ve sonrasında petrol keşfedilen Şırnak Gabar Dağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, bölgede halen günlük 5 bin varil petrol üretimi yapıldığı ve bunun değerinin 400 bin dolar olduğunu söyledi. Bilgin ayrıca bölgedeki petrolün oldukça kaliteli olduğuna dikkat çıkarak, "Önümüzdeki yıl bölgede toplam 20 kuyuya çıkacağız" dedi.

Son günlerde Gabar Dağı'ndan petrol keşfedildi haberlerinin gelmesinin ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) açıklama geldi.

"GÜNLÜK 5 BİN VARİL ÜRETİYORUZ"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şırnak'taki petrol müjdesinin detaylarını anlattı. Bilgin, bölgede halen günlük 5 bin varil petrol üretimi yapıldığı bilgisini verdi. Söz konusu işin ekonomik değeri ise bugünkü petrol fiyatına göre günlük 400 bin dolara denk geliyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL 20 KUYU AÇACAĞIZ"

Gabar'daki mevcut petrol sahasında daha önce açıkladıkları bir keşfi geliştirdiklerini belirten Bilgin, "Daha önce açıkladığımız bir keşfi geliştiriyoruz. Saha geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında bu yıl orada 10 kuyu açmayı planladık. Bu keşif de onlarla ilgili bir çalışma. Sahada her yaptığımız faaliyet, bize olumlu sonuçlar getiriyor. Rezerv değerlendirmesini sürekli güncelliyoruz. Orada çok ciddi bir üretilebilir rezerv var. İki türlü rezerv vardır: 'Brüt rezerv' dediğimiz, yerinde gaz veya yerinde petrol var, bir de onun ne kadar üretilebildiği var. Kritik olan üretilebilir olan rezervdir. Önümüzdeki yıl bölgede toplam 20 kuyuya çıkacağız. Şu anda orada günlük 5 bin varil üretiyoruz" dedi.

GAZ EMARESİNE RASTLANDI

Akdeniz'deki çalışmalarla ilgili son durumla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bilgin, "Akdeniz'deki çalışmalarımızda özellikle gaz emarelerine rastladık. Olumlu veriler aldığımız kuyu oldu, çalışmalarımızı o kuyu etrafında yoğunlaştırdık. Henüz sonuçlandırmadık. Oralara daha dikkatli bakıyoruz" diye konuştu.

ADIM ADIM PLAN YAPILDI

Bilgin, Karadeniz'deki keşfin yanı sıra bölgede başka keşifler için de olumlu beklentileri olduğunu söyledi. Bilgin, "Çaycuma-1 kuyusunu tamamladık. Bir plan yürütüyoruz, beş sene içerisinde adım adım nerede, hangi kuyuya gideceğimizi planlamış vaziyetteyiz. Fatih Sondaj Gemisi, yeni hedefine yönelecek. Bölgeden olumlu bir beklentimiz var" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor! TPAO Genel Müdürü Akdeniz'den de gaz emaresi aldıklarını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor! TPAO Genel Müdürü Akdeniz'den de gaz emaresi aldıklarını söyledi - Son Dakika
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