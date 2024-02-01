TPAO\'nun başvurusu üzerine Tekirdağ ve Diyarbakır\'daki 4 sahaya kamulaştırma kararı alındı

Tek bir isteği var! İsmail Kartal'dan Antalyaspor maçı öncesi tüm takıma net uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 24. haftasında deplasmanda oynanacak Antalyaspor mücadelesi öncesi takımına bir konuşma yaptı. Öğrencilerini uyaran Kartal, "Sergen Yalçın göreve geldikten sonra da iyi bir hava yakaladılar ve hiç yenilmediler. Onlara ilk yenilgiyi biz tattırmalıyız. Bunun için de savunmada ilk düdükten son düdüğe kadar çok dikkatli olmalıyız" dedi.