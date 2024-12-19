TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatı Uzatıldı

Ekonomi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Bitlis, Siirt ve Van illerini kapsayan kara sahası için petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Bitlis, Siirt ve Van illerini kapsayan AR/TPO/K/M49-a pafta numaralı ve 61 bin 116 hektar yüz ölçümüne sahip saha için petrol arama ruhsatının süresinin 1 Ocak 2025'ten 1 Ocak 2027'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Bu kararın bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verildiği belirtildi.