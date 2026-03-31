TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatları Uzatıldı
TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatları Uzatıldı

31.03.2026 08:29
TPAO'nun Şırnak, Adıyaman ve Diyarbakır'daki petrol arama ruhsatları uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak, Adıyaman ve Diyarbakır'da bulunan 2 sahası için petrol arama ruhsatı süresinin uzatılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Şırnak'ta bulunan 15 bin 148 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahası için verilen petrol arama ruhsatının süresi 16 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

TPAO'nun Adıyaman ve Diyarbakır illerini kapsayan 45 bin 460 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin de 9 Temmuz 2027'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Adıyaman, Ekonomi, Şırnak, Enerji, Çevre, TPAO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatları Uzatıldı - Son Dakika

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37’si aynı yanıtı verdi Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Yargıtay’dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’da 7,3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem

09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
08:43
Bu kadarı da fazla artık Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor
Bu kadarı da fazla artık! Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor
08:30
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor Yeni sistem yarın devrede
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor! Yeni sistem yarın devrede
08:17
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı Evinde arama yapılıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor
07:44
Özel’den gece yarısı kritik hamle Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’nu takipten çıktı
Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı
SON DAKİKA: TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatları Uzatıldı - Son Dakika
